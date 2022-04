NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie der Google-Mutter von 3600 auf 3400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Geschäftsjahr seien zwar grundsätzlich gut, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach Geschäftszahlen. Zunächst müsse aber das schwierige zweite Quartal durchschifft werden./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 22:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 22:48 / ET

