Ursprünglich kündigte Twitter heftigen Widerstand gegen die geplante Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk an. Jenem sollte das Ganze durch eine Giftpille so teuer wie nur möglich gemacht werden. Nach neuerlichen Verhandlungen am Montag gab der Kurznachrichtendienst nun aber überraschend jeglichen Widerstand auf und ließ sich auf das Angebot von Musk ein.Damit ist der Weg frei für Musk, sein bevorzugtes Kommunikationsmedium für die stolze Summe von 44 Milliarden USD zu übernehmen. Je Aktie werden damit 54,20 USD geboten. Eine stolze Summe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...