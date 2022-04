Microsoft steigert Umsätze durch Cloud-Geschäft deutlich

Werbung



Das Börsenschwergewicht Microsoft präsentierte am Dienstagabend seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, unter anderem den DAX© und die Deutsche Börse AG unter die Lupe.



Ein Umsatzplus von 18 Prozent und ein Gewinnanstieg von 19 Prozent - Das sind die überzeugenden Kernfakten der Quartalszahlen des Technologie-Riesens Microsoft, welche gestern Abend präsentiert wurden. In Zahlen bedeutet das ein Umsatz in Höhe von 49,4 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 16,7 Milliarden Dollar. Insbesondere die Cloud-Sparte Azure konnte wie bereits in den vergangenen Quartalen einen signifikanten Umsatzanstieg in Höhe von 46 Prozent verzeichnen. Das Karriereportal Linkedin konnte seine Erlöse mit 34 Prozent ebenfalls deutlich steigern und auch die Geschäfte rund ums Gaming und die Spielekonsole Xbox konnten deutlich steigende Erträge erzielen.





Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX© und die Deutsche Börse AG. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.

