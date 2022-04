Apps in Googles Play-Store erhalten ab sofort einen Abschnitt zur Datensicherheit. Wie in Apples App-Store wird nun angezeigt, welche Daten sie sammeln und wie es um die Sicherheit bestellt ist. In Apples App-Store sind seit Dezember 2020 genauere Informationen über Privatsphärepraktiken zu finden, mit denen deutlich gemacht werden soll, welche Informationen eine App sammelt. Google hatte im Mai 2021 angekündigt, nachzuziehen und Entwickler:innen darauf hingewiesen, dass sie ihre App-Informationen im Play-Store entsprechend anpassen müssten. Nun hat das Unternehmen den Hebel umgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...