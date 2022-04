Der US-Getränke- und Nahrungsmittelriese PepsiCo hat am Dienstag neue Zahlen gemeldet und will den Umsatz im laufenden Jahr stärker steigern als bisher angepeilt. Der konservative Dividenden-König macht eine gute Figur, was im aktuell schwierigen Marktumfeld umso beeindruckender ist. Die Aktie klettert weiter und ist auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch.Der Umsatz von PepsiCo soll aus eigener Kraft um acht Prozent zulegen, teilte der Konzern am Dienstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mit. ...

