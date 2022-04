Aufgrund steigender Strompreise hält der Run auf Solarmodule und Förderungen an. Die Bevölkerung findet Gefallen an sauberer und grüner Energie als Alternative zu Kohlestrom. Doch in Zeiten hoher Militärausgaben, steigender Energiekosten und grassierender Inflation warnt nun der Finanzminister vor einer weiteren Beschleunigung der Energiewende.Dem Osterpaket hatte Finanzminister Christian Lindner unter Vorbehalt noch zugestimmt. Doch in einem Interview mit der Welt dämpft er zu große Euphorie und ...

