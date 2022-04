DWS Aktie im Minus, die Mutter Deutsche Bank ebenfalls. Und beide haben "eigentlich" sich gut gehalten. DWS bewies Kostendisziplin und im schwierigen Börsenumfeld nahm zwar kursbedingt das verwaltete Volumen ab, aber die Mittelabflüsse mit 1 Mrd betreffen nur die niedermargigen "Cash"-Produkte. Während die DWS GROUP GMBH & CO. KGAA ( ISIN: DE000DWS1007) ohne diese Produktgruppe sogar 5,7 Mrd Mittelzuflüsse verbuchen konnte. Dazu der zweithöchste Quartalsgewinn "ever", der nur von dem aussergewöhnlichen Q4/2021 geschlagen wurde. Und wichtig ist die bewiesene Kostendisziplin, die in niedrigerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...