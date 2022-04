Das kanadische Energietechnologieunternehmen Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. (CSE: FAT, WKN: A3DCC8, ISIN: CA3455101012) hat sich das Zukunftsziel gesetzt, Abnehmer aus der Elektromobilitätsbrache und Energiespeicherfabrikation mit Lithiumhydroxid in Batteriequalität zu versorgen. Das Ausgangsmaterial dafür sollen der Firma ihre Lithium-in-Hartgestein-Projekte liefern, deren Potenzial zurzeit laufende Explorationsaktivitäten ermitteln. Es gibt erfreuliche Neuigkeiten: Wie Foremost Lithium am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...