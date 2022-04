Flensburg (ots) -Die Campingsaison steht vor der Tür - und mit ihr das Gefühl von Freiheit, Lust und Abenteuer. Denn keine andere Urlaubsform ist so unkompliziert und vielseitig wie das Campen, und in der Natur an der frischen Luft entdecken viele Paare ihre Lust neu. Schließlich haben die meisten im Urlaub auch mehr Sex als im Alltag. So reifte im ORION Team, dem auch viele passionierte Camper angehören, die Idee eines Camping-Pakets.Et voilà: Das Ergebnis ist das handverlesene Paket "Auszeit", in dem sich sieben hochwertige Artikel befinden, um die Glückshormone anzukurbeln. Damit wird der Campingurlaub noch etwas abenteuerlicher. Und für alle, für die es das erste Mal ist, liegt dem Paket auch ein liebevoll gestalteter Produktflyer bei - als Anleitung und Einstimmung gleichermaßen.Den ganzen Spaß gibt es für nur 69 Euro - mit einem Warenwert von über 180 Euro.Das Camping-Paket "Auszeit" ist mit der Artikelnummer 638145 erhältlich unter orion.de.Pressekontakt:ORION Versand GmbH & Co. KGSchäferweg 1424941 FlensburgTel.: +49 (0) 461 50 40 265pressecenter@orion.dewww.orion.euwww.orion.deOriginal-Content von: ORION Versand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69141/5206894