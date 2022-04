Baden-Baden (ots) -Benedikt Kalcher und Caro Cult spielen in der Regie von Andreas SchmiedEin App-Entwickler ohne Selbstbewusstsein und eine von sich selbst überzeugte Influencerin mischen die Start-up-Szene auf: In Linz haben die Dreharbeiten zum Fernsehfilm "Heribert" (AT) begonnen. Im Mittelpunkt steht der in Graz geborene Wahl-Berliner Benedikt Kalcher, der als Heribert gemeinsam mit Caro Cult als Luna in der Welt der Influencer, Nerds und Apps den Traum vom eigenen Erfolg verwirklichen will. Zu dem jungen Ensemble gehören außerdem Safira Robens, Philipp Doboczky, Maximilian Lim und Rafael Gareisen. In weiteren Rollen spielen Muriel Baumeister, Günther Lainer und Julia Edtmeier. Regie führt Andreas Schmied, der gemeinsam mit Elisabeth Schmied auch das Drehbuch schrieb.Möchtegern-Model coacht Entwickler-NerdDas hat sich die deutsche Ex-Topmodel-Kandidatin Luna Oberbörsch (Caro Cult) ganz anders vorgestellt: Mit Sack und Pack steht sie in Linz am Bahnhof, weil ihr ein Platz in einer Influencer-WG versprochen wurde. Doch Luna hat zu wenige Klicks, zu wenige Follower und zu wenig Fame - und fliegt aus der WG, bevor sie überhaupt drin war. Auch für den Programmierer Heribert Zocher (Benedikt Kalcher) läuft es anders als erwartet: Eigentlich wollte er bei einem Pitching-Contest im Ars Electronica Center die App-Idee vorstellen, die ihn und sein Entwicklerteam aus dem langweiligen Helpdesk-Job befreien sollen. Doch Heriberts Pitch verläuft erbärmlich und endet in einem großen Fauxpas mit noch größerem Shitstorm.Zusammen sind wir mehr als alleinAls Luna Heribert zuerst im viralen Video und dann im echten Leben in Linz entdeckt, weiß sie: Zusammen sind wir mehr als allein. Die furchtlose, aber technisch völlig unbedarfte Möchtegern-Influencerin beginnt, Heribert und sein Team zu coachen, mit dem Plan, die App selbst herauszubringen und zum angesagtesten Start-up von ganz Linz zu machen. Was der eigentliche Star der Szene, Rutger Stix (Rafael Gareisen) auf jeden Fall verhindern will. Rutger hat Heribert vor Jahren schon mal eine zündende Idee geklaut ... Und jetzt hat er auch noch ein Auge auf die Programmierin Franzi (Safira Robens) geworfen, in die Heribert seit einiger Zeit verliebt ist. Für Heribert ein Grund mehr, Rutger endlich vom Start-up-Thron zu stürzen und der ganzen Welt zu zeigen, dass er kein Loser ist ...Produktion für ORF und SWR"Heribert" ist eine Koproduktion der Aichholzer-Filmproduktion mit ORF und SWR, mit Unterstützung des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz. Produzent ist Josef Aichholzer, die Redaktion liegt bei Klaus Lintschinger (ORF), Monika Denisch und Manfred Hattendorf (beide SWR). Gedreht wird bis Ende Mai in Linz sowie in Wien und Umgebung. Die Ausstrahlung ist für 2023 vorgesehen.Informationen: http://swr.li/drehstart-komoedie-heribert-2022-110Drehstartfoto: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5206892