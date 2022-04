Seltene Erden Projekte in USA: American Rare Earths' erweitert hochgradiges Halleck-Creek-Projekt erheblich

Anzeige / Werbung

ARR entwickelt Seltene Erden Vorkommen außerhalb kritischer Herkunftsländer. Seltene Erden sind diverse Übergangsmetalle, die in vielen Wirtschaftszweigen inzwischen unverzichtbar geworden sind (Siehe Schaubild unten).



Im US-Bundesstaat Wyoming hat American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) das Halleck-Creek-Projekt durch das Abstecken von 181 neuen Bergbauclaims erheblich erweitert. Dadurch erhöht sich die vom Unternehmen kontrollierte Fläche um 1.1191 Hektar auf nunmehr 2.449 Hektar. Auch das Halleck-Creek-Projekt hat damit die Chance, zu einem der größten Seltene-Erden-Zielgebiete in Nordamerika heranzureifen.



Historische Untersuchungen aus den 1990er Jahren deuteten schon länger an, dass die Seltene-Erden-Vererzung auf Halleck Creek größer sein könnte als die Claims, die American Rare Earths sich bislang gesichert hatte. Im vergangenen Jahr genommene Bodenproben bestätigten diese Annahme, sodass American Rare Earths nicht lange gezögert hat und sich auch die Rechte an den Erweiterungsgebieten gesichert hat.

Insgesamt 181 neue Claims mit einer Fläche von 1.191 Hektar hat das Unternehmen inzwischen für sich abgesteckt. Sie verdoppeln das ursprüngliche Halleck-Creek-Projekt annähernd und erweitern die Gesamtfläche auf 2.449 Hektar.







Die Seltene Erden Ressourcen auf La Paz sind voluminös und oberflächennah;

Bodenproben in Wyoming zeichnen sich durch Hochgradigkeit aus. Arm an

unerwünschten Begleitstoffen sind beide Projekte.





American Rare Earths wächst zu einem der großen Seltene-Erden-Entwickler in Nordamerika heran

Neben dem La-Paz-Projekt in Arizona besitzt American Rare Earths nun mit Halleck Creek ein zweites Großprojekt. In Summe kommen alle vom Unternehmen kontrollierten Liegenschaften in Nordamerika auf eine Gesamtfläche von 5.260 Hektar. Innerhalb der Branche und auch innerhalb der USA wächst American Rare Earths damit zu einem immer wichtigeren Partner bei der Entwicklung von Seltenen-Erden-Liegenschaften heran, mit denen die extreme Abhängigkeit von China bei diesen wichtigen Elementen reduziert werden kann.

Auch die auf dem bisherigen Projektgebiet im Juni und Juli 2021 durchgeführten Arbeiten entwickeln sich gut, denn die Ergebnisse der Oberflächenproben, die American Rare Earths heute bekanntgab, deuten auf einen signifikanten Gehalt an Seltenen Erden hin. Insgesamt waren 181 Proben genommen worden. Dazu wurde das Projektgebiet sorgfältig kartiert.

Bodenproben deuten auf signifikante Seltene-Erden-Werte im Boden

Die Ergebnisse der Proben zeigen weit verbreitete signifikante Seltene-Erden-Werte über weite Bereiche im nördlichen und südlichen Teil des Halleck-Creek-Projekts. Ergänzt wurden diese Arbeiten durch Kartierungen und geochemische Proben, die American Rare Earths im Oktober und November des vergangenen Jahres genommen hat.





Inzwischen wird auch auf Halleck Creek umfassend gebohrt



Aus ihnen ergibt sich in Kombination mit den historischen Daten ein Explorationsziel das ungefähr 308 bis 385 Millionen Tonnen Seltene-Erden-Gestein umfassen könnte. Der bislang identifizierte Gesamtgehalt an Seltenerdoxid (TREO) liegt dabei zwischen 2.330 - 2.912 ppm.

Die ersten Ergebnisse der Kernbohrungen dürften zur Jahresmitte vorliegen

Noch sind diese Daten jedoch nur konzeptioneller Natur und für die Bestimmung einer Ressource nicht ausreichend. Sie geben den Anlegern jedoch eine erste Idee davon, welches Ausmaß das Halleck-Creek-Projekt annehmen könnte, wenn sich alle Annahmen in Zukunft bestätigen werden.

Der erste Schritt auf dem Weg dorthin sind Kernbohrungen. Auch sie hat American Rare Earths bereits durchgeführt. Derzeit wird erwartet, dass die ersten Ergebnisse aus dem Labor im Juni eintreffen werden.

Für die investierten Anleger sind all das gute Nachrichten, denn sie zeigen nicht nur, dass American Rare Earths mit seinen Arbeiten gut vorankommt, sondern belegen auch, dass das Unternehmen in kleinen aber systematischen Schritten zu einem wichtigen Player in der Branche heranreift.





Einsatzbereiche der Seltene Erden Übergangsmetalle











