Am 26. April ging die Verleihung der 15. CEO Awards über die Bühne. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden die Top-Führungskräfte der ATX Prime-Unternehmen durch das Beratungsunternehmen Deloitte gemeinsam mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria ausgezeichnet. AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer konnte die Auszeichnung in der Kategorie "CEO International" entgegennehmen. "Er hat die Globalisierung der Produktionsstätten sowie den Aufbau des Unternehmens im Ausland mit Erfolg gemeistert", so die Jury. Die Kriterien für die Entscheidung basieren jeweils zu 50 Prozent auf der Entwicklung des Unternehmenskurses sowie auf einem Jury-Votum, wobei sich die Jury aus den CEOs und CFOs selbst zusammensetzt. "Der CEO-Award ist eine Anerkennung, die ...

