RWE plant im Rheinischen Braunkohlerevier einen Solarpark mit Speicher. Er soll so lange laufen, bis die Gruben in zwei Jahrzehnten mit Wasser gefüllt sind. Energieversorger RWE will einen Solarpark im rheinischen Braunkohle-Revier realisieren. Wie die Essener mitteilten, handelt es sich um den Tagebau Inden. Das Unternehmen beginne dort mit dem Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit integriertem Speicher. Die Solarmodule sollen in der Spitze 14,4 Megawatt elektrische Leistung bereitstellen. ...

