Media Games Invest Aktie - KAUFEN. Der Platow Brief sieht es hier eindeutig. bodenbildung abgeschlossen, kräftiges organisches Wachstum im Q1/2022, sinkende Vershculdung und und - Der Platow Brief legt sich klar fest. Hier die Gründe aus dem aktuellen Platow Brief: MGI wächst stark organisch "Vor einem Einstieg möchten wir eine nachhaltige Bodenbildung sehen", schrieben wir in PB v. 2.3. in unserer Analyse zu Media and Games Invest (MGI). Seither ging es für die Scale-Aktie (3,17 Euro; MT0000580101) weitere 15% abwärts. Inzwischen ist eine Bodenbildung im Chartverlauf aber erkennbar. Gute Gründe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...