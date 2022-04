NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Microsoft nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" belassen und ein Kursziel von 365 US-Dollar genannt. Das dritte Quartal habe im Gesamtpaket die Erwartungen erfüllt, der Umsatz sei aber etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei näherer Betrachtung sei das Abschneiden ermutigend, ergänzte er mit Blick auf die Geschäfte mit Cloud-Lösungen, Servern und der Azure-Plattform. Diese seien entscheidend, um die Verfassung von Microsoft beurteilen zu können./tih/gl



ISIN: US5949181045

