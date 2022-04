DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:28 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.186,00 +0,4% -11,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.026,50 +0,1% -20,2% Euro-Stoxx-50 3.724,08 +0,1% -13,4% Stoxx-50 3.656,56 +0,7% -4,2% DAX 13.758,38 +0,0% -13,4% FTSE 7.433,43 +0,6% +0,0% CAC 6.429,65 +0,2% -10,1% Nikkei-225 26.386,63 -1,2% -8,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 155,36 -0,12 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,81 -0,00 +0,99 US-Rendite 10 J. 2,76 +0,03 +1,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 102,25 101,70 +0,5% 0,55 +39,4% Brent/ICE 105,19 104,99 +0,2% 0,20 +37,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.900,77 1.905,46 -0,2% -4,69 +3,9% Silber (Spot) 23,64 23,50 +0,6% +0,14 +1,4% Platin (Spot) 922,05 924,55 -0,3% -2,50 -5,0% Kupfer-Future 4,49 4,45 +0,8% +0,04 +0,9%

Die Gaspreise, die in Reaktion auf die russischen Gasliefer-Stopps kräftig angezogen hatten, kommen von ihren Hochs zurück. Analysten kommen zu dem Schluss, dass die Auswirkungen der Einstellung der russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien begrenzt sein werden. Von den beiden betroffenen Ländern sei Polen der größere Verbraucher von russischem Gas, aber der Vertrag mit Gazprom sollte ohnehin Ende des Jahres auslaufen, so die Commerzbank.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften am Mittwoch eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag vollziehen. Im Mittelpunkt stehen Quartalsausweise bedeutender Unternehmen wie Microsoft, der Google-Mutter Alphabet oder Texas Instruments, um nur einige zu nennen. Im Hintergrund schwelen jedoch weiter Konjunktursorgen, ausgelöst durch die hohe Inflation. Die andauernden Lockdowns in China verschärfen die schon seit einiger Zeit bestehenden Lieferkettenprobleme. Und auch der Krieg in der Ukraine dauert unvermindert an. In diesem Zusammenhang schreckte am Dienstag die Nachricht auf, dass Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien einstellen wird.

Konjunkturdaten von Rang werden am Mittwoch nicht veröffentlicht. Dafür muss der Markt eine Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. So hat Microsoft Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert, was der Aktie vorbörslich zu einem Plus von 5,4 Prozent verhilft. Alphabet (-2,7%) verfehlte jedoch die Umsatzerwartung und meldete überdies einen Gewinnrückgang. Texas Instruments überzeugte zwar mit den Erstquartalszahlen, doch enttäuschte der Ausblick.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago

15:00 LU/RTL Group SA, Online-HV

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q, Thousand Oaks

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q, Venlo

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park

22:05 US/Mattel Inc, Ergebnis 1Q, El Segundo

22:14 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn

22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

Im Laufe des Tages:

- DE/EV Digital Invest AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

- FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q, Paris

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Stützend wirkt, dass die Gaspreise von den Hochs deutlich zurückgekommen sind. Mit Deutsche Bank (-4%) und Commerzbank (+2,8%) drängen sich die Finanzwerte in die erste Reihe. Bei der Deutschen Bank stören sich die Anleger an den hohen Kosten, die laut Barclays etwa 7 Prozent höher als erwartet gestiegen sind. Zu den Zahlen der Commerzbank heißt es von den Analysten der Citi, dass das operative Ergebnis von 544 Millionen Euro dank einer Ertragssteigerung von 21 Prozent deutlich über dem vom Unternehmen ermittelten Konsens von 282 Millionen Euro liege. Bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS (-4,1%) liegen einige Kennziffern über den Erwartungen, wie ein Marktteilnehmer sagt. Der Reingewinn habe aber die Prognose lediglich getroffen. "Negativ sind vor allem die Mittelabflüsse", sagt er. Qiagen legen um 3,6 Prozent zu, nachdem die vorab veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal laut Jefferies beim Umsatz 8 Prozent über den Erwartungen lagen, beim Gewinn 14 Prozent. Zu Bechtle heißt es: "Nach dem enttäuschenden vierten Quartal ist die Entwicklung im ersten Quartal eine faustdicke Überraschung." Der Vorsteuergewinn lag über den Erwartungen. Positiv beurteilt ein Marktteilnehmer die Zahlen von Symrise (+3,9%). Mercedes-Benz (+3,3%) profitiert auch 2022 von hohen Verkaufspreisen für Premiumautos und der Nachfrage nach renditestarken Luxus-Fahrzeugen. Der Premiumhersteller hat im Kerngeschäft im ersten Quartal trotz andauernder Chip-Lieferengpässe bei sinkenden Autoverkäufen den Gewinn deutlich erhöht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0595 -0,4% 1,0629 1,0659 -6,8% EUR/JPY 135,65 +0,2% 135,90 135,73 +3,7% EUR/CHF 1,0223 -0,2% 1,0244 1,0232 -1,5% EUR/GBP 0,8424 -0,4% 0,8446 0,8439 +0,3% USD/JPY 127,99 +0,6% 127,85 127,36 +11,2% GBP/USD 1,2579 +0,0% 1,2586 1,2629 -7,0% USD/CNH (Offshore) 6,5817 -0,1% 6,5830 6,5872 +3,6% Bitcoin BTC/USD 38.696,15 +1,0% 38.413,97 39.217,37 -16,3%

Der Euro ist am Mittwochvormittag mit der Nachricht über die Einstellung russischer Gaslieferungen an Bulgarien und Polen zeitweise unter 1,06 Dollar gerutscht. Die Währungen der von den Lieferstopps betroffenen Länder, Lew und Zloty, gaben ebenfalls nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Börsen und der australische Aktienmarkt haben am Mittwoch äußerst schwache Vorgaben der Wall Street nur zum Teil nachvollzogen. Die chinesischen Börsen konnten sich der negativen Vorgabe sogar komplett entziehen, in Schanghai kam es nach den jüngsten heftigen Verlusten zu Erholungsrally. In den USA hatten Sorgen vor enttäuschenden Quartalszahlen und Unternehmensausblicken im Umfeld steigender Zinsen, steigender Rohstoffpreise und Lieferkettenproblemen für starke Verkäufe gesorgt, insbesondere bei Technik- und Wachstumsunternehmen Dazu hatte Russland mit der Ankündigung, Polen und Bulgarien kein Gas mehr zu liefern, die Angst vor einem Energieengpass angeheizt, worauf die Ölpreise deutlicher zulegten, was die ohnehin schon hohe Inflation weiter antreiben dürfte. Die chinesischen Aktienmärkte wurden befeuert von Chinas Präsident Xi Jinping, der zu Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen hat. Dies bedeute eine Stützung der Wirtschaft, die unter den andauernden Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leide, so Marktbeobachter. Unter den Einzelwerten zogen Kweichow Moutai in Schanghai um 3,6 Prozent an, nachdem der Spirituosenhersteller für das erste Quartal einen Nettogewinnanstieg gemeldet hatte. In Seoul gaben SK Hynix um 2,3 Prozent nach. Der Chiphersteller verfehlte trotz einer Verdopplung des Nettogewinns die Konsensschätzung. Der Kurs des Batterieherstellers LG Energy Solution verlor 1,3 Prozent, gedrückt von einem 48-prozentigen Gewinnrückgang, womit das Unternehmen gleichwohl besser abschnitt als gedacht. S-Oil gewannen 2,4 Prozent nach einer Verdopplung des Nettogewinns im ersten Quartal. Fanuc knickten in Tokio um 5,7 Prozent ein. Der Roboterbauer verfehlte mit seinem Nettogewinn die Analystenerwartung. Für Nitto Denko ging es um 4,3 Prozent abwärts. Das Chemieunternehmen hat für das Geschäftsjahr einen 3-prozentigen Nettogewinnanstieg in Aussicht gestellt. Ebenfalls nach dem Quartalsausweis gewannen Mitsubishi Motors 3,2 und Central Japan Railways 2,3 Prozent. Canon büßten dagegen 0,3 Prozent und Nomura Holdings 4,5 Prozent ein. Daiichi Sankyo verbesserten sich um 2,9 Prozent, Astellas Pharma verbilligten sich um 2,8 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen zur Wochenmitte deutlich zu. So notiert der iTraxx Europa auf dem höchsten Stand seit dem 7. März. Das jüngste Handelsmuster bei den risikoreicheren Euro-Unternehmensanleihen deutet den Marktstrategen der Unicredit zufolge darauf hin, dass sich die Anleger mehr Sorgen um das Kreditrisiko machten. Dabei gehe es eher darum, dass Unternehmen ihren Zins- und Schuldenrückzahlungsverpflichtungen nicht nachkommen und nicht so stark um die Zinsrisiken.

Hybridanleihen und hochverzinsliche Anleihen seien an den vergangenen beiden Handelstagen unter Druck geraten, da sie mit einem steileren US-Zinsausblick und dem Covid-Lockdown in China rechneten, so die Analysten. Im Gegensatz dazu blieben die Euro-Investment-Grade-Anleihen stabil. "Dieses Muster spiegelt die zunehmende Besorgnis der Anleger über das Kreditrisiko und nicht über die Duration wider", so die Strategen.

