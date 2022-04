MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:28 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.186,00 +0,4% -11,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.026,50 +0,1% -20,2% Euro-Stoxx-50 3.724,08 +0,1% -13,4% Stoxx-50 3.656,56 +0,7% -4,2% DAX 13.758,38 +0,0% -13,4% FTSE 7.433,43 +0,6% +0,0% CAC 6.429,65 +0,2% -10,1% Nikkei-225 26.386,63 -1,2% -8,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 155,36 -0,12 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,81 -0,00 +0,99 US-Rendite 10 J. 2,76 +0,03 +1,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 102,25 101,70 +0,5% 0,55 +39,4% Brent/ICE 105,19 104,99 +0,2% 0,20 +37,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.900,77 1.905,46 -0,2% -4,69 +3,9% Silber (Spot) 23,64 23,50 +0,6% +0,14 +1,4% Platin (Spot) 922,05 924,55 -0,3% -2,50 -5,0% Kupfer-Future 4,49 4,45 +0,8% +0,04 +0,9%

Die Gaspreise, die in Reaktion auf die russischen Gasliefer-Stopps kräftig angezogen hatten, kommen von ihren Hochs zurück. Analysten kommen zu dem Schluss, dass die Auswirkungen der Einstellung der russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien begrenzt sein werden. Von den beiden betroffenen Ländern sei Polen der größere Verbraucher von russischem Gas, aber der Vertrag mit Gazprom sollte ohnehin Ende des Jahres auslaufen, so die Commerzbank.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften am Mittwoch eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag vollziehen. Im Mittelpunkt stehen Quartalsausweise bedeutender Unternehmen wie Microsoft, der Google-Mutter Alphabet oder Texas Instruments, um nur einige zu nennen. Im Hintergrund schwelen jedoch weiter Konjunktursorgen, ausgelöst durch die hohe Inflation. Die andauernden Lockdowns in China verschärfen die schon seit einiger Zeit bestehenden Lieferkettenprobleme. Und auch der Krieg in der Ukraine dauert unvermindert an. In diesem Zusammenhang schreckte am Dienstag die Nachricht auf, dass Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien einstellen wird.

Konjunkturdaten von Rang werden am Mittwoch nicht veröffentlicht. Dafür muss der Markt eine Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. So hat Microsoft Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert, was der Aktie vorbörslich zu einem Plus von 5,4 Prozent verhilft. Alphabet (-2,7%) verfehlte jedoch die Umsatzerwartung und meldete überdies einen Gewinnrückgang. Texas Instruments überzeugte zwar mit den Erstquartalszahlen, doch enttäuschte der Ausblick.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago

15:00 LU/RTL Group SA, Online-HV

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q, Thousand Oaks

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q, Venlo

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park

22:05 US/Mattel Inc, Ergebnis 1Q, El Segundo

22:14 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn

22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

Im Laufe des Tages:

- DE/EV Digital Invest AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

- FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q, Paris

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Stützend wirkt, dass die Gaspreise von den Hochs deutlich zurückgekommen sind. Mit Deutsche Bank (-4%) und Commerzbank (+2,8%) drängen sich die Finanzwerte in die erste Reihe. Bei der Deutschen Bank stören sich die Anleger an den hohen Kosten, die laut Barclays etwa 7 Prozent höher als erwartet gestiegen sind. Zu den Zahlen der Commerzbank heißt es von den Analysten der Citi, dass das operative Ergebnis von 544 Millionen Euro dank einer Ertragssteigerung von 21 Prozent deutlich über dem vom Unternehmen ermittelten Konsens von 282 Millionen Euro liege. Bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS (-4,1%) liegen einige Kennziffern über den Erwartungen, wie ein Marktteilnehmer sagt. Der Reingewinn habe aber die Prognose lediglich getroffen. "Negativ sind vor allem die Mittelabflüsse", sagt er. Qiagen legen um 3,6 Prozent zu, nachdem die vorab veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal laut Jefferies beim Umsatz 8 Prozent über den Erwartungen lagen, beim Gewinn 14 Prozent. Zu Bechtle heißt es: "Nach dem enttäuschenden vierten Quartal ist die Entwicklung im ersten Quartal eine faustdicke Überraschung." Der Vorsteuergewinn lag über den Erwartungen. Positiv beurteilt ein Marktteilnehmer die Zahlen von Symrise (+3,9%). Mercedes-Benz (+3,3%) profitiert auch 2022 von hohen Verkaufspreisen für Premiumautos und der Nachfrage nach renditestarken Luxus-Fahrzeugen. Der Premiumhersteller hat im Kerngeschäft im ersten Quartal trotz andauernder Chip-Lieferengpässe bei sinkenden Autoverkäufen den Gewinn deutlich erhöht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0595 -0,4% 1,0629 1,0659 -6,8% EUR/JPY 135,65 +0,2% 135,90 135,73 +3,7% EUR/CHF 1,0223 -0,2% 1,0244 1,0232 -1,5% EUR/GBP 0,8424 -0,4% 0,8446 0,8439 +0,3% USD/JPY 127,99 +0,6% 127,85 127,36 +11,2% GBP/USD 1,2579 +0,0% 1,2586 1,2629 -7,0% USD/CNH (Offshore) 6,5817 -0,1% 6,5830 6,5872 +3,6% Bitcoin BTC/USD 38.696,15 +1,0% 38.413,97 39.217,37 -16,3%

Der Euro ist am Mittwochvormittag mit der Nachricht über die Einstellung russischer Gaslieferungen an Bulgarien und Polen zeitweise unter 1,06 Dollar gerutscht. Die Währungen der von den Lieferstopps betroffenen Länder, Lew und Zloty, gaben ebenfalls nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Börsen und der australische Aktienmarkt haben am Mittwoch äußerst schwache Vorgaben der Wall Street nur zum Teil nachvollzogen. Die chinesischen Börsen konnten sich der negativen Vorgabe sogar komplett entziehen, in Schanghai kam es nach den jüngsten heftigen Verlusten zu Erholungsrally. In den USA hatten Sorgen vor enttäuschenden Quartalszahlen und Unternehmensausblicken im Umfeld steigender Zinsen, steigender Rohstoffpreise und Lieferkettenproblemen für starke Verkäufe gesorgt, insbesondere bei Technik- und Wachstumsunternehmen Dazu hatte Russland mit der Ankündigung, Polen und Bulgarien kein Gas mehr zu liefern, die Angst vor einem Energieengpass angeheizt, worauf die Ölpreise deutlicher zulegten, was die ohnehin schon hohe Inflation weiter antreiben dürfte. Die chinesischen Aktienmärkte wurden befeuert von Chinas Präsident Xi Jinping, der zu Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen hat. Dies bedeute eine Stützung der Wirtschaft, die unter den andauernden Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leide, so Marktbeobachter. Unter den Einzelwerten zogen Kweichow Moutai in Schanghai um 3,6 Prozent an, nachdem der Spirituosenhersteller für das erste Quartal einen Nettogewinnanstieg gemeldet hatte. In Seoul gaben SK Hynix um 2,3 Prozent nach. Der Chiphersteller verfehlte trotz einer Verdopplung des Nettogewinns die Konsensschätzung. Der Kurs des Batterieherstellers LG Energy Solution verlor 1,3 Prozent, gedrückt von einem 48-prozentigen Gewinnrückgang, womit das Unternehmen gleichwohl besser abschnitt als gedacht. S-Oil gewannen 2,4 Prozent nach einer Verdopplung des Nettogewinns im ersten Quartal. Fanuc knickten in Tokio um 5,7 Prozent ein. Der Roboterbauer verfehlte mit seinem Nettogewinn die Analystenerwartung. Für Nitto Denko ging es um 4,3 Prozent abwärts. Das Chemieunternehmen hat für das Geschäftsjahr einen 3-prozentigen Nettogewinnanstieg in Aussicht gestellt. Ebenfalls nach dem Quartalsausweis gewannen Mitsubishi Motors 3,2 und Central Japan Railways 2,3 Prozent. Canon büßten dagegen 0,3 Prozent und Nomura Holdings 4,5 Prozent ein. Daiichi Sankyo verbesserten sich um 2,9 Prozent, Astellas Pharma verbilligten sich um 2,8 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen zur Wochenmitte deutlich zu. So notiert der iTraxx Europa auf dem höchsten Stand seit dem 7. März. Das jüngste Handelsmuster bei den risikoreicheren Euro-Unternehmensanleihen deutet den Marktstrategen der Unicredit zufolge darauf hin, dass sich die Anleger mehr Sorgen um das Kreditrisiko machten. Dabei gehe es eher darum, dass Unternehmen ihren Zins- und Schuldenrückzahlungsverpflichtungen nicht nachkommen und nicht so stark um die Zinsrisiken.

Hybridanleihen und hochverzinsliche Anleihen seien an den vergangenen beiden Handelstagen unter Druck geraten, da sie mit einem steileren US-Zinsausblick und dem Covid-Lockdown in China rechneten, so die Analysten. Im Gegensatz dazu blieben die Euro-Investment-Grade-Anleihen stabil. "Dieses Muster spiegelt die zunehmende Besorgnis der Anleger über das Kreditrisiko und nicht über die Duration wider", so die Strategen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

stellt nach dem Stopp von Neugeschäften BASF nun auch die bestehenden Aktivitäten in Russland und Belarus bis Anfang Juli ein. Ausgenommen seien jene Bereiche, die für die Nahrungsmittelproduktion wichtig seien, erklärte der im Agrarbereich tätige Chemieriese, und verwies zur Begründung auf das Risiko einer weltweiten Nahrungsmittelkrise. Im Jahr 2021 belief sich der Anteil der Geschäfte in Russland und Belarus am Gesamtumsatz der BASF-Gruppe auf rund 1 Prozent.

CECONOMY

erwägt einem Magazin-Bericht zufolge eine Stärkung des Online-Geschäfts bei Media Markt und Saturn, die auch Übernahmen einschließen könnte. Wie das Manager Magazin ohne Quellenverweis berichtet, prüft Ceconomy-Chef Karsten Wildberger "im Rahmen der Strategiediskussion" unter anderem eine Übernahme des niederländischen E-Commerce-Spezialisten Coolblue - einem Unternehmen mit etwa 20 Elektronikmärkten in den Niederlanden, Belgien und Deutschland, das derzeit nach Frankreich expandiert.

MERCEDES-BENZ

profitiert auch 2022 von hohen Verkaufspreisen für Premiumautos und der Nachfrage nach renditestarken Luxus-Fahrzeugen. Der Premiumhersteller hat im Kerngeschäft im ersten Quartal trotz anhaltender Chip-Lieferengpässe bei sinkenden Autoverkäufen den Gewinn deutlich erhöht. Die bereinigte Umsatzrendite kletterte bei Cars sogar auf 16,5 von bereits starken 15,8 Prozent im Vorjahreszeitraunm. Den Konzern-Ausblick für 2022 bestätigte der DAX-Konzern, für Cars ist der Konzern etwas optimistischer.

BECHTLE

hat im ersten Quartal vor Steuern rund 19 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Anders als im Vorjahr seien belastende Sondereffekte weitgehend ausgeblieben, erklärte der IT-Dienstleister. Nach vorläufigen Zahlen belief sich der Vorsteuergewinn auf rund 73 Millionen Euro, nach 61,0 Millionen im Jahr zuvor. Analysten waren laut einem vom Bechtle zusammengestellten Konsens von rund 64 Millionen Euro ausgegangen, weshalb das Unternehmen jetzt die Eckdaten in einer Pflichtmitteilung verbreitete.

DIC ASSET

haben sich in diesem Jahr 40,5 Prozent der Anteilseigner für die Aktiendividende entschieden - ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 47,3 Prozent. Die Zahl der ausstehenden Aktien erhöht sich dadurch um knapp 1,3 Millionen oder rund 1,6 Prozent, wie das Immobilienunternehmen in Frankfurt mitteilte. Wer sich nicht für die Aktiendividende entschied, bekam 75 Cent Gewinnbeteiligung je Anteilsschein ausbezahlt.

DWS

Kunden des Vermögensverwalters haben im ersten Quartal überraschend Gelder abgezogen. Wie die Tochter der Deutschen Bank mitteilte, beliefen sich die Nettomittelabflüsse auf 1,0 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Zufluss von 2,1 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 10 Prozent auf 186 Millionen Euro, womit die Erwartungen der Analysten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens erfüllt wurden.

PUMA

sieht sich nach prozentual zweistelligen Umsatz- und Gewinnsteigerungen im ersten Quartal für die Prognose im Gesamtjahr auf Kurs. Die am 23. Februar, also einen Tag vor dem Russland-Einmarsch in der Ukraine, ausgegebene Prognose sei allerdings mit Unsicherheiten behaftet, unter anderem wegen der indirekten Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges wie auch temporärer Covid-19-Einschränkungen nach neuen Ausbrüchen in China und anderenorts und damit verbundenen möglichen Produktions- und Lieferkettenproblemen. Wie die Puma SE mitteilte, verdiente sie im Zeitraum Januar bis März operativ vor Zinsen und Steuern (EBIT) 196,0 Millionen Euro, ein Plus von 27 Prozent. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10,3 von 10,0 Prozent.

PUMA

hält CEO Björn Gulden zufolge weiterhin alle 110 Geschäfte in Russland geschlossen, und alle Sponsoring-Verträge mit russischen Athleten und Verbänden bleiben ausgesetzt. Der Konzern beachte die internationalen Sanktionen und prüfe innerhalb derer kontinuierlich seine Optionen, sagte Gulden in der Medien-Telefonkonferenz. Die Gehälter der 1.300 Mitarbeiter in Russland würden weiter bezahlt. Der Konzern selbst produziere nicht in Russland.

HOCHTIEF

will die ausstehenden Aktien seiner australischen Tochter Cimic nach dem Ende der laufenden Übernahmeofferte zwangsweise erwerben. Hochtief Australia werde von dem Pflichterwerbsrecht "so schnell wie möglich" Gebrauch machen, sagte Vorstandschef Marcelino Fernández Verdes laut Redetext in der virtuellen Hauptversammlung. Am vergangenen Freitag verfügte der Baukonzern bereits über 96,13 Prozent aller Cimic-Aktien.

KUKA

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und dabei die Margen verbessert. Im Gesamtjahr rechnet der Augsburger Roboterhersteller mit Auftragseingang und Umsatz leicht über Vorjahr. Die EBIT-Marge erwartet der Konzern im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das Nachsteuerergebnis soll über dem Vorjahresniveau liegen, der Free Cashflow positiv aber unter Vorjahr.

SOFTWARE AG

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker gesteigert und ihre Jahresziele sowie die mittelfristigen Ziele für die organische Entwicklung bestätigt. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, lag der Auftragseingang im Zeitraum Januar bis März mit 112,3 Millionen Euro um 27 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 206,0 Millionen Euro zu, währungsbereinigt entsprach das einem Wachstum um 8 Prozent.

SYMRISE

hat im ersten Quartal die Milliardenschwelle beim Umsatz geknackt und hält an den Jahreszielen fest. Die Einnahmen kletterten in den ersten drei Monaten des Jahres um 14,9 Prozent auf 1,091 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Holzminden mitteilte. Zu dem unerwartet deutlichen Wachstum haben auch Zukäufe und Währungseffekte beigetragen. Aus eigener Kraft steigerte Symrise die Einnahmen um 8,3 Prozent.

AIRBNB

und ähnliche Internetplattformen müssen Kommunen und Steuerbehörden Auskunft über die von ihnen vermittelten Unterkünfte geben. Das entschied am Mittwoch der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zu einer Beherbergungssteuer in Brüssel. Vergleichbare Abgaben gibt es auch in zahlreichen deutschen Kommunen, darunter die "City-Tax" in Berlin. (Az: C-674/20)

AIR LIQUIDE

hat den Umsatz mit Hilfe von Preissteigerungen erheblich gesteigert. Der französische Industriegasehersteller konnte die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise an seine Kunden weiterreichen und verbuchte im ersten Quartal laut eigenen Angaben einen Umsatz von 6,89 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 29 Prozent entspricht oder 7,9 Prozent auf vergleichbarer Basis.

ESSILORLUXOTTICA

Die Tochter Ray-Ban hat JP Morgan Chase & Co. verklagt. Die US-Großbank, so die Begründung der zum Optikkonzern Essilorluxottica gehörenden Firma, habe es versäumt darauf hinzuweisen, dass Diebe im Jahr 2019 insgesamt mehr als 272 Millionen US-Dollar illegal von einem Bankkonto abgehoben hätten.

CLARIANT

hat nach eigenen Angaben die Untersuchung der Rechnungslegungsprobleme abgeschlossen und einen neuen Finanzchef ernannt. Wie der Schweizer Chemiekonzern mitteilte, wird Bill Collins den derzeitigen CFO Stephan Lynen ablösen, der zum 1. Juli zurücktreten werde. Clariant zufolge musste das Unternehmen aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung seine Jahresabschlüsse für 2020 neu erstellen. Demzufolge werde die EBITDA-Marge 2020 im fortgeführten Geschäft 15,5 Prozent betragen anstatt 15 Prozent. Die EBITDA-Marge für 2021 liege bei 16,2 Prozent.

GLAXOSMITHKLINE

hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet, getragen von den Bereichen Biopharma und Consumer Healthcare. Die Jahresprognose bestätigte der britische Pharmakonzern. Der Nettogewinn stieg auf 1,80 Milliarden Pfund, gegenüber 1,07 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte von 7,41 Milliarden auf 9,78 Milliarden Pfund zu.

IBERDROLA

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinne gesteigert und dabei von Investitionen in erneuerbare Energien und Stromnetze sowie Wachstum in internationalen Märkten profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der spanische Versorger. Wie die Iberdrola SA mitteilte, stieg der Nettogewinn im ersten Quartal auf 1,06 Milliarden von 1,03 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

KONE

hat im ersten Quartal einen starken Auftragseingang verbucht und den Umsatz gesteigert. Der operative Gewinn ging allerdings belastet von Engpässen in der Lieferkette zurück. Der Konzern senkte das obere Ende seiner Prognosespanne für das Gesamtjahr 2022.

LLOYDS BANKING

hat im ersten Quartal weniger verdient, allerdings fiel der Gewinneinbruch weniger deutlich aus als befürchtet. Die Finanzgruppe wies einen Vorsteuergewinn von 1,62 Milliarden Pfund (1,92 Milliarden Euro) aus, verglichen mit 1,90 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Erwartet worden war laut einem von Lloyds selbst zusammengestellten Analystenkonsens ein Rückgang auf 1,43 Milliarden Pfund.

LONDON STOCK EXCHANGE

hat die Gesamteinnahmen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis gesteigert. Die Pro-forma-Gesamteinnahmen - ohne Rückforderungen - stiegen um 8 Prozent auf 1,62 Milliarden Pfund (1,92 Milliarden Euro), wie der Börsenbetreiber mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen und unter Berücksichtigung von Umsatzabgrenzungen stiegen die Gesamteinnahmen um 6,3 Prozent.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat ihren Umsatz im ersten Quartal dank einer guten Nachfrage in allen Endmärkten gesteigert. Der französische Industriekonzern kündigte an, sein Geschäft in Russland an das lokale Management verkaufen zu wollen. Der Konzernumsatz erreichte 7,57 Milliarden Euro, das entsprach einem organischen Wachstum von 9,8 Prozent, wie der Konzern mitteilte.

STMICROELECTRONICS

hat im ersten Quartal von starker Nachfrage nach Mikrocontrollern profitiert und seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Netto verdiente der europäische Chiphersteller 747 Millionen Dollar nach 364 Millionen im Jahr zuvor. Das Betriebsergebnis stieg von 440 auf 877 Millionen Dollar, der Nettoumsatz von 3,02 auf 3,55 Milliarden Dollar.

SPOTIFY

hat die Zahl der Nutzer und die Einnahmen im zurückliegenden Quartal gesteigert, obwohl der Streaming-Dienst seinen Betrieb in Russland im März wegen verschärfter gesetzlicher Regelungen eingestellt hat. Für die Monate Januar bis März meldete Spotify 422 Millionen monatlich aktive Nutzer, ein Anstieg von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und mehr als geplant.

LUCID

Saudi-Arabien wird in den nächsten zehn Jahren zwischen 50.000 und 100.000 Elektrofahrzeuge von der Lucid Group Inc. kaufen, die vom Staatsfonds des Königreichs unterstützt wird, um so den Umsatz des Autoherstellers zu steigern.

