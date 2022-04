DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW-Konjunkturbarometer bricht wegen Krieg, Inflation und China ein

Die deutsche Wirtschaft leidet unter dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der hohen Inflation und den coronabedingten chinesischen Lockdowns, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erklärte. Das Konjunkturbarometer des DIW für den April brach daher auf 86 Punkte ein, nach 106 Punkten im Vormonat. Damit liegt das Konjunkturbarometer deutlich unter seinem neutralen Wert von 100 Punkten. Auch wenn sich die Lage der deutschen Wirtschaft nach dem Schock der ersten Kriegswochen laut DIW nun wieder allmählich erholen dürfte, sei für das laufende zweite Quartal bestenfalls mit einem geringen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen.

Commerzbank: EZB und Märkte interpretieren Spread-Kontrolle verschieden

Offizielle der Europäischen Zentralbank (EZB) haben wiederholt ein neues Instrument in Aussicht gestellt, mit dem die EZB die Rendite-Differenzen (Spreads) von Euro-Staatsanleihen begrenzen könnte. Damit, so die Aussage, solle eine "Fragmentierung" des Euroraums verhindert, also eine gleichmäßige Wirkung der EZB-Geldpolitik auf alle Länder sichergestellt werden. Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert nimmt jedoch an, dass Märkte und die EZB unter Spread-Kontrolle nicht das Gleiche verstehen.

Lane: Ende 2022 erste EZB-Statistiken zu CO2-Fußabdruck von Banken

Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane bis Ende dieses Jahres erste Statistiken zu "grünen Finanzinstrumenten" und dem Klimaprofil einzelner Banken vorlegen. "Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2022 in der Lage sein werden, erste experimentelle Statistiken zu veröffentlichen, die relevante grüne Finanzinstrumente und den CO2-Fußabdruck von Finanzinstituten sowie ihre Exposition gegenüber klimabedingten physischen Risiken abdecken", sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext bei einer Statistikkonferenz in Krakau.

US-Senat ernennt Brainard zur Vizechefin der Fed

Die Gouverneurin der Federal Reserve, Lael Brainard, ist mit 52 zu 43 Stimmen vom Senat zur stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralbank ernannt worden. Damit ist ihre Position als Top-Beraterin des Vorsitzenden Jerome Powell gesichert, während die Zentralbank versucht, die Konjunkturmaßnahmen zu reduzieren und die hohe Inflation einzudämmen. Sieben Republikaner stimmten mit 45 Senatoren, die mit den Demokraten zusammenarbeiten, für die Bestätigung von Brainard.

SPD-Fraktion wirft Merz Mangel an staatspolitischer Verantwortung vor

Die SPD-Fraktion wirft der Union in der Diskussion um das Sondervermögen Bundeswehr einen Mangel an staatspolitischer Verantwortung und politische Ränkespiele vor. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, appellierte an Unions-Fraktionschef Friedrich Merz, die parteitaktischen Spielchen zu beenden. "Eigentlich ist in Zeiten von Krieg und Frieden staatspolitische Verantwortung gefragt", erklärte Mast. Die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP sind auf Stimmen aus der Union angewiesen, um für das 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen die nötige Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu bekommen.

DIW: Gas-Lieferstopp auch für Deutschland nun wahrscheinlicher

Russlands Ankündigung, kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien zu liefern, macht nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auch einen Stopp der Gaslieferungen nach Deutschland wahrscheinlicher. "Der Gas-Lieferstopp seitens Russlands nach Polen und Bulgarien ist die nächste Eskalationsstufe Putins, um Europa in Angst und Panik zu versetzen und die europäischen Staaten dazu zu zwingen, ihre Gasrechnung in Rubel zu begleichen", sagte DIW-Energieökonomin Claudia Kemfert.

Bundesnetzagentur beobachtet Gaslage wegen neuer Entwicklungen "genau"

Angesichts des russischen Gas-Lieferstopps nach Polen und Bulgarien beobachtet die Bundesnetzagentur die Lage hierzulande "genau". Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei allerdings "aktuell gewährleistet", teilte die Behörde auf Anfrage mit. Ohnehin veröffentlicht die Netzagentur wegen des Ukraine-Kriegs und damit verbundener befürchteter Energieversorgungsprobleme seit Ende März einen täglichen Lagebericht zur Gasversorgung in Deutschland. Am Dienstag hatte es in dem Bericht geheißen, dass die Gasversorgung in Deutschland "stabil" sei und die Netzbetreiber "keine besonderen Vorkommnisse" meldeten.

BDI: Politik muss Weichen für mehr Klimaschutz bei Gebäuden stellen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat einen Prioritätenplan für mehr Klimaschutz bei Gebäuden vorgelegt. "Die Politik muss endlich die Weichen für die längst überfällige Sanierungswelle in Deutschland stellen", forderte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Er nannte es unverständlich, weshalb die Bundesregierung den Gebäudebereich im Osterpaket sträflich vernachlässige. Für das Erreichen der Klimaziele und für eine stabile Energieversorgungssicherheit spielten Gebäude eine zentrale Rolle.

Von der Leyen wirft Russland "Erpressung" mit Gas vor

Nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen an Polen und Bulgarien hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Moskau "Erpressung" vorgeworfen. "Die Ankündigung von Gazprom ist ein weiterer Versuch Russlands, uns mit Gas zu erpressen", schrieb von der Leyen auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Die EU sei auf dieses Szenario aber vorbereitet und werde eine "abgestimmte Antwort geben". "Die Europäer können darauf vertrauen, dass wir geschlossen und solidarisch mit den betroffenen Mitgliedstaaten sind", schrieb von der Leyen weiter.

Oxford: BIP der Ukraine dürfte 2022 um 34 Prozent schrumpfen

Die ukrainische Wirtschaft wird 2022 nach Einschätzung von Oxford Economics um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr schrumpfen, da die russische Invasion große Teile der zivilen und industriellen Infrastruktur zerstört, die Versorgungsketten unterbrochen und Millionen von Menschen vertrieben hat. Es wird erwartet, dass sich die ukrainische Wirtschaft in den Jahren 2023 und 2024 etwas erholen wird, obwohl die Prognosen von Annahmen über die Intensität und Dauer des Krieges abhängen, sagte Evghenia Sleptsova, Senior Economist Emerging Markets bei Oxford Economics.

Melnyk: Ohne Munition muss Ukraine auf Gepard-Angebot verzichten

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk hat gesagt, dass die Ankündigung der Lieferung deutscher Gepard-Flugabwehrpanzer an die Ukraine völlig überraschend gekommen sei. "Die ukrainische Seite war völlig überrascht vom Gepard-Angebot, das wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam", sagte Melnyk den Sendern RTL/ntv. Nach diesen Waffensystemen habe man noch in den ersten Kriegstagen in Berlin gefragt, da die ukrainische Armee diese gut gebrauchen könn. Allerdings sei die Rückmeldung aus Berlin damals gewesen: "Uns wurde mitgeteilt, dass es gar keinen Sinn macht, weil die notwendige Munition fehlt. Bis heute hat sich daran nichts geändert."

Ukraine gibt Einnahme mehrerer Orte durch russische Armee bekannt

Die russische Armee hat bei ihrer Offensive in der Ostukraine nach ukrainischen Angaben mehrere Ortschaften erobert. Wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitteilte, rücken die russischen Streitkräfte derzeit von der bereits eroberten Stadt Isjum südlich von Charkiw in Richtung der weiter südlich gelegenen Stadt Barwinkowe vor. Dabei hätten sie die Ortschaften Sawody und Welyka Komyschuwacha erobert. Weiter östlich rückt die russische Armee den Angaben zufolge auf die Stadt Lyman in der Region Donezk vor. Dabei habe sie die Ortschaften Saritschne und Nowotoschkiwske erobert. Saritschne ist nur 50 Kilometer von der Großstadt Kramatorsk entfernt.

Transnistrien meldet Beschuss auf russisches Munitionslager

In der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau ist nach Behördenangaben am Mittwoch ein Dorf nahe der Grenze zur Ukraine beschossen worden, in dem sich ein großes russisches Munitionslager befindet. In der Nacht seien mehrere Drohnen über das Dorf Kolbasna geflogen, teilte das transnistrische Innenministerium mit. Am Morgen sei Kolbasna dann von der Ukraine aus beschossen worden. Tote oder Verletzte gab es demnach aber nicht. Auch die Drohnen seien von der Ukraine aus nach Transnistrien geflogen, erklärte das Ministerium.

China meldet ersten Fall von H3N8-Vogelgrippe beim Menschen

China hat nach eigenen Angaben die erste Infektion eines Menschen mit dem H3N8-Vogelgrippevirus entdeckt. Das Risiko einer großflächigen Übertragung unter Menschen sei jedoch gering, teilte die chinesische Nationale Gesundheitskommission mit. Ein vierjähriger Junge aus der Provinz Henan wurde demnach positiv auf den Erreger getestet, nachdem er Anfang April mit Fieber und anderen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

