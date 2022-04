Die Analysten Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Felix Haugg von GBC haben eine Initial Valuation für die Advanced Blockchain AG vorgenommen und ermitteln gemäß NAV einen Unternehmenswert je Aktie von 23,32 Euro. Das Unternehmen besitze ein signifikantes Upside-Potenzial durch das wachstumsstarke Portfolio und habe durch erfolgreiche Teilveräußerungen den Investment-Ansatz bereits bestätigt.

Nach Analystenaussage investiere und beteilige sich das Unternehmen über die drei Bereiche Investments, Holdings und Incubations. Im Bereich der Holdings und Incubations werde eng mit den Beteiligungen zusammengearbeitet. Hier versuche das Unternehmen die Investitionen nicht breit zu streuen, sondern sich gezielt auf eine kleinere Anzahl an Investitionen zu konzentrieren. Darüber hinaus agiere die Advanced Blockchain Group über ihre Tochtergesellschaften als Risikokapitalgeber. In diesem Bereich werde nicht nur in Start-ups investiert, sondern in alle Arten von Unternehmen, die mit Hilfe der Blockchain- und Dezentralisierungstechnologie versuchen, Lösungen für weit verbreitete Probleme zu entwickeln.

Eine Vielzahl der Portfolio-Positionen stehe laut GBC noch am Anfang und habe ein großes Potenzial sich dynamisch weiterzuentwickeln. Zudem gebe es gemäß der Einschätzung der Analysten noch nicht-veröffentlichte Portfolio-Positionen. Dieser Sachverhalt könne sich wertsteigernd auswirken. Gemäß dem Management habe das Unternehmen jährliche Holdingkosten von knapp unter 2 Mio. Euro. Diese Position ziehe das Analystenteam gemäß dem NAV-Ansatz von der Portfolio-Bewertung ab. Sobald der Geschäftsbericht 2021 vorliege werde GBC außerdem die Initial Valuation zur Initial Coverage Studie mit einer aktualisierten Bewertung erweitern. In der Folge ermitteln die Analysten zunächst einen NAV von rund 88 Mio. Euro beziehungsweise 23,32 Euro je Aktie und vergeben das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2022, 13:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 26.04.2022 um 16:45 Uhr fertiggestellt und 27.04.2022 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23899.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.