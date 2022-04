Der Chemiekonzern BASF stoppt wegen des Krieges in der Ukraine seine Aktivitäten in Russland und Belarus. Eine Ausnahme sei das Geschäft zur Unterstützung der Nahrungsmittel-Produktion, teilte der Ludwigshafener Konzern am Mittwoch mit. Auch Tochter Wintershall Dea ist noch in Russland aktiv. Was von der BASF-Aktie zu erwarten ist. Seit März schließt der weltgrößte Chemiekonzern bereits keine neuen Geschäfte mehr in den Ländern ab. Wegen der jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...