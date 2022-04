Wien (www.fondscheck.de) - Das Bankhaus Metzler hat seinen Aufsichtsrat von drei auf neun Mitglieder erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Hintergrund sei die "gesellschaftsrechtliche Neuordnung, die mit dem Rechtsformwechsel des Bankhauses Metzler von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine Aktiengesellschaft im Sommer 2021 eingeleitet und mit der Verschmelzung der B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG auf das Bankhaus Metzler Ende 2021 abgeschlossen wurde", erkläre das Geldinstitut in einer Pressemitteilung. ...

