Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 17 vom 28. April 2022, www.boersen-kurier.at - Aktien ohne Russland-Exposure: Vor allem Bawag und Erste Group sowie die Österreichische Post sind stabile Anker- Auf fallende Preise setzen Anlagemöglichkeiten am Rohstoffmarkt- Netflix & Co. in der Krise Jens Korte berichtet von der Wall Street- Wie es die Erfolgreichen machen- Wochenschau. Über den Irrweg Mietendeckel schreibt Andreas Unterberger- Rezession. Unterschiedliche Signale aus Deutschland- Analyse. Beim Cloud-Geschäft von SAP ist noch Luft nach oben.- Branche. Kupfer-Aktien sind Profiteure der aktuell hohen Rohstoffpreise- Hoffnungsmarkt. Welche Austro-AGs im Fernen Osten investieren- Energie. Der Verbund fühlt sich in seiner Strategie ...

