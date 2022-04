DJ IAV beim Wiener Motorensymposium - Lernen von den Bienen: Innovatives Wärme-Management für Antriebssysteme

DGAP-Media / 2022-04-27 / 14:00 Photo by Meggyn Pomerleau on Unsplash Pressemitteilung

IAV beim Wiener Motorensymposium

Lernen von den Bienen: Innovatives Wärme-Management für Antriebssysteme

27.04.2022 - Mit neuartigen Lösungen für Antrieb und Kühlung von Elektromotoren präsentiert sich die Berliner Technikschmiede IAV auf dem Wiener Motorensymposium in dieser Woche. Neben einem Öko-Design für Batterien und einem effizienten Konzept für Brennstoffzellen-Antriebe stellt IAV neue Ansätze für das Thermomanagement im Auto vor - inspiriert von der Natur.

IAV nutzt die ausgeklügelten Heiz- und Kühlstrategien der Honigbienen zur Optimierung der Wärmeströme im Fahrzeug. Daraus folgen langlebige Komponenten und effizientere Antriebskonzepte.

"Bienen sind erstaunliche Lebewesen, denn sie nutzen alle Grundprinzipien der Wärmeübertragung, um die Temperatur in ihrem Bienenstock zu regulieren", sagt Alexander Fandakov, Projektingenieur Powertrain Research & Technology bei IAV. "Im Prinzip tun sie genau das, was auch wir anstreben."

Im Ökosystem Bienenstock herrschen üblicherweise Temperaturen zwischen etwa 32 und 36 Grad Celsius. Dafür sorgen die Bewohner, indem sie entweder bei zu großer Hitze beispielsweise Wassertropfen hineintragen und diese durch Flügelschlag zur Verdampfung bringen oder im Winter zur Erwärmung der Behausung aktiv Muskelarbeit verrichten.

Ungünstige Temperaturen können die Alterung von Batterien und Brennstoffzellen beschleunigen und im Antriebsstrang zu einem höheren Energieverbrauch führen. Um die Wärmeströme künftig effizienter zu steuern, hat der Berliner Tech Solution Provider IAV neue technologische und methodische Ansätze untersucht und stellt diese auf dem Wiener Motorensymposium vor.

Höherer Wirkungsgrad, längere Lebensdauer

"Durch gezielte Verbesserungen im Thermomanagement lassen sich durchaus beträchtliche Wirkungsgradsteigerungen erreichen", so Marc Sens, Fachbereichsleiter Antriebsstrang & Nachhaltigkeit bei IAV. "Dabei liefern die Verdampfungskühlung und der Wärmetransport neue Impulse für das, was wir in den Fahrzeugen umsetzen können."

Jedwede Veränderung muss aber die Besonderheiten der unterschiedlichen Antriebstechnologien wie z.B. überschüssige Wärme bei Brennstoffzellenfahrzeugen oder Temperatur und Alterung der Batterie bei vollelektrischen Antrieben mitberücksichtigen. Diese Herausforderungen können durch ein optimiertes Thermomanagement und beispielsweise die Einführung neuer Kühltechnologien wie z.B. der Phasenwechselkühlung gelöst werden.

Intelligente Technologielösungen für mehr Nachhaltigkeit bietet IAV auch mit den beiden Exponaten auf dem Wiener Messestand. Die "Eco-Design 2.0 Batterie" ermöglicht es, von der Herstellung bis zum Recycling sowohl CO[2] als auch Kosten einzusparen. Und mit dem "Lean FC" Brennstoffzellenkonzept haben wir einen innovativen Powertrain für den Einsatz der Energiewandler in Pkw im Angebot.

Das 43. Internationale Wiener Motorensymposium findet vom 27. bis 29. April 2022 im Kongresszentrum der Wiener Hofburg statt.

Pressekontakt:

Ivo Banek, Head of External Communications

Carnotstraße 1, 10587 Berlin

M: presse@iav.de

T: +49-171-866-2154

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: IAV GmbH Schlagwort(e): Auto

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: IAV GmbH Carnotsraße 1 10587 Berlin Deutschland Internet: https://www.iav.com/ EQS News ID: 1337073 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=60c57b23834cd4a1a947c4d5841d6390

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1337073&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 08:00 ET (12:00 GMT)