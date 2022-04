Köln/Barcelona (ots) -- Ford E-Transit ermöglicht einzigartige Kombination aus Leistungsfähigkeit und geringen Betriebskosten in Verbindung mit vernetztem Ford Pro-Ökosystem- Umfangreiche Serienausstattung, preisgekröntes Angebot an hochmodernen Assistenzsystemen und zahlreiche vernetzte Funktionen bei attraktiver Preisgestaltung- Ganzheitliche Ford Pro-Lösungen umfassen spezielle Software-Programme, Service-Angebote und Unterstützung bei Lade-Infrastrukturkonzepten für E-Transit-KundenFord Pro setzt mit dem neuen E-Transit in puncto Produktivität, Mehrwert und Kundenerfahrung die Maßstäbe für rein elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge seines Segments. Der Elektro-Transporter startet in Deutschland bereits ab einem besonders attraktiven Nettopreis von 55.845 Euro durch. Auch mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 68 kWh, einer konkurrenzfähigen WLTP-Reichweite von bis zu 317 Kilometern1 und Motorleistungen zwischen 135 kW (184 PS)* und 198 kW (269 PS)* steht er in seiner Klasse an der Spitze. Der E-Transit besitzt bereits ab Werk ein umfassendes Paket hochmoderner, von der Euro NCAP-Organisation empfohlener Fahrer-Assistenz- und Sicherheitssysteme. Hinzu kommt ein umfangreiches "Eco-System" fortschrittlicher Ford Pro-Lösungen und -Angebote, die den Betrieb des elektrisch angetriebenen leichten Nutzfahrzeugs noch effizienter und kostengünstiger gestalten. "Ford Pro Charging" zum Beispiel bietet den Kunden schlüsselfertige, jeweils auf die individuellen Anforderungen abgestimmte Ladekonzepte aus einer Hand an.Mit Marktstart im Mai wird es den E-Transit als Kastenwagen Einzelkabine-Lkw, Kastenwagen Doppelkabine-Lkw und als Fahrgestell Einzelkabine geben. Der E-Transit-Kastenwagen kostet als Einzelkabine ab 55.845 Euro netto (ca. 66.456 Euro inklusive Mehrwertsteuer), der grundsätzlich in "Trend"-Ausstattung angebotene Kastenwagen mit Doppelkabine steht ab 60.940 Euro netto (brutto ca. 72.519 Euro) bereit und das E-Transit Fahrgestell mit Einzelkabine kostet ab 53.145 Euro netto (ca. 63.243 Euro brutto).Der neue E-Transit bildet die Speerspitze der europäischen Premiere von Ford Pro. Das neue Vertriebs- und Service-Angebot des Automobilherstellers im Nutzfahrzeug-Bereich zielt weltweit darauf ab, den Kunden mit modernen Produkten und relevanten Dienstleistungen ein produktiveres Wirtschaften zu ermöglichen."Für Nutzfahrzeug-Betreiber ist der neue E-Transit ein Quantensprung. Mit seinem elektrischen Antrieb, uneingeschränkter Leistungsfähigkeit und der Unterstützung durch sein integriertes Ökosystem hebt er die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden durch den Umstieg auf eine nachhaltige Firmenflotte auf ein höheres Niveau und verleiht ihrer Produktivität einen Schub", erläutert Hans Schep, General Manager Ford Pro Europa. "Auch dank seiner attraktiven Preisgestaltung, die weitere Hindernisse für einen Einstieg in die Elektromobilität beseitigt, präsentiert sich der neue E-Transit als überzeugendes Angebot für europäische Gewerbekunden."Nach einem schonungslosen Test- und Entwicklungsprogramm in allen Teilen der Welt stellen 60 Exemplare des neuen E-Transit ihre Qualitäten und Produktivitätsvorteile als rein elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge in einem europaweiten Feldversuch bei ausgewählten Kunden unter Beweis. Die ersten Serienmodelle rollen derzeit im türkischen Werk Kocaeli vom Band. Vor dem Produktionsbeginn lagen Ford Pro bereits 5.000 Bestellungen für den E-Transit vor.Der neue E-Transit glänzt mit umfangreicher SerienausstattungDer neue Ford E-Transit tritt ab Werk mit einer umfassenden Serienausstattung und einer großen Bandbreite fortschrittlicher Technologien an. Sie machen die Elektrifizierung von Firmenflotten noch einfacher und lohnender. Das Fahrzeug erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen und kann in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden. Die 77-kWh-Batterie des E-Transit (nutzbare Kapazität: 68 kWh) ermöglicht eine rein elektrische Reichweite nach WLTP-Norm von bis zu 317 Kilometer1.Der kraftvolle Elektroantrieb leistet wahlweise 135 kW (184 PS)* oder 198 kW (269 PS)* und vereint dies mit einem Drehmoment-Spitzenwert von 430 Newtonmetern. Die maximale Zuladung beträgt am Beispiel des Kastenwagen-Lkw-Modells bis zu 1.720 Kilogramm2. Insgesamt steht der E-Transit in 25 Varianten zur Verfügung, so auch in einer Doppelkabinen-Version und als Fahrgestell mit Einzelkabine sowie mit drei verschiedenen Radständen und zwei Dachhöhen. Das zulässige Gesamtgewicht variiert zwischen 3,5 bis 4,25 Tonnen. Neu ist auch die Ford ProPower Onboard-Steckdose, ein bis zu 2,3 kW starker 230-Volt-Stromanschluss in der Fahrerkabine und im Laderaum für den Betrieb externer Maschinen oder Kühlaggregate.Der E-Transit kommt in zwei Ausstattungsvarianten ("Basis" und "Trend") auf den deutschen Markt, die sich gegenüber den entsprechenden Diesel-Pendants jeweils durch einen deutlich erweiterten Lieferumfang auszeichnen.Bereits die "Basis"-Version wartet mit einem echten Highlight auf: Ford SYNC 4, die jüngste Ausbaustufe des Kommunikations- und Entertainmentsystems von Ford. Es überzeugt mit der doppelten Rechengeschwindigkeit des Vorgängermodells, besitzt ein 12,0 Zoll großes Multifunktionsdisplay und Cloud-basierte "Always-on"-Konnektivität über das FordPass Connect-Modem3. Auf diese Weise steht der E-Transit auch in unmittelbarer Verbindung zu den zahlreichen Funktionen des Ford Pro-Ökosystems oder empfängt neue Software-Updates "Over The Air" (OTA) durch das Ford Power-Up-System. Das hiefür notwendige Abonnement von FordPass Pro4 oder Ford Pro Telematics Essentials5 ist für E-Transit-Kunden kostenlos. Den Zugang zum Blue Oval Charging-Ladenetzwerk gibt es für ein Jahr kostenlos.Ebenfalls an Bord der "Basis"-Ausstattung: eine Klima-Automatik sowie die Ford Power-Startfunktion und vieles mehr. An kalten Tagen sorgen die beheizbare Frontscheibe und beheizbare Vordersitze für angenehmen Komfort.Im E-Transit "Trend""kommen weitere Features hinzu, viele von ihnen verbessern insbesondere die Produktivität des Elektro-Transporters - so zum Beispiel das Ford Navigationssystem6. Es plant die effizienteste Route und hält den Fahrer mit aktuellen Informationen zu Ladepunkten, der Verkehrssituation und der Verfügbarkeit von Parkplätzen auf dem Laufenden. Seine intelligente Reichweitenanzeige berücksichtigt Echtzeitdaten zu Fahrgewohnheiten, Wetter sowie Straßenbedingungen und liefert auf diese Weise besonders präzise Angaben, wie weit der Weg bis zur nächsten Ladesäule noch sein darf.Preisgekrönt: Die Fahrer-Assistenzsysteme des neuen E-TransitFür sein umfassendes Paket an Fahrer-Assistenz- und -Sicherheitssystemen hat der neue Ford E-Transit bereits eine Auszeichnung erhalten - den "Gold Award" der unabhängigen Sicherheitsorganisation Euro NCAP. Tatsächlich ist die Liste der zur Verfügung stehenden Funktionen lang. Sie reicht vom Pre-Collision-Assist mit Fußgänger-Erkennung über die intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennung und den Toter-Winkel-Assistent mit Spurwechselwarnung bis hin zum Fahrspur-Assistent, zur Fahrspur-Warnung und zum Kreuzungs-Assistent.Andere neue Assistenzsysteme des E-Transit wirken Parkremplern entgegen und können Personenschäden oder ärgerliche Reparaturkosten vermeiden. Hierzu gehört zum Beispiel der Rückfahr-Bremsassistent, der auf die Rückfahrkamera und die Sensoren des Park-Pilot-Systems zugreift. Erkennt er während des Reversierens Fußgänger, Radfahrer oder Hindernisse hinter dem Fahrzeug, löst er eine Warnung aus und aktiviert notfalls die Bremse, falls eine adäquate Reaktion des Fahrers ausbleibt. Sinnvolle Unterstützung gerade beim Manövrieren in beengter Umgebung leistet auch die 360-Grad-Rundum-Kamera. Sie nutzt alle geeigneten Sensor-Informationen des Ford E-Transit und bündelt sie auf dem zentralen 12-Zoll-Display in der Mittelkonsole zu einem Blick aus der Vogelperspektive. Der Fahrer erhält auf diese Weise eine nützliche Übersicht, wie viel Platz ihm rund um sein Fahrzeug zum Ein- oder Ausparken bleibt.Ford E-Transit mit acht Jahren Garantie auf Hochvolt-KomponentenUnternehmen, die ihren Nutzfahrzeug-Fuhrpark auf Elektromobilität umstellen wollen, bietet der neue Ford E-Transit außer der verbesserten Nachhaltigkeit auch klare wirtschaftliche Vorteile. Neben den wegfallenden Kosten für Kraftstoff wirkt sich insbesondere der geringere Aufwand für Wartungen und Reparaturen positiv aus - eine Schätzung von Ford geht von einer rund 40-prozentigen Ersparnis gegenüber einem vergleichbaren Modell mit Dieselmotor aus7. Analysen von Ford Pro data in Deutschland und Großbritannien haben zudem ergeben, dass der neue E-Transit in puncto Unterhalt weniger kostet als seine direkten Mitbewerber. So konnten die Wartungsintervalle auf ein Jahr bei unbegrenzter Kilometerleistung ausgeweitet werden.Ein weiteres starkes Argument für das erste rein elektrisch angetriebene Derivat der Transit-Familie ist die umfassende Garantie auf alle Hochvolt-Komponenten des E-Transit: Sie gilt für acht Jahre bei einer maximalen Laufleistung von 160.000 Kilometer.Hinzu kommt ein einjähriges Pannenhilfepaket für Elektrofahrzeuge einschließlich der Aufladung des Fahrzeugs, falls es mit komplett entladener Batterie stehengeblieben ist. Das europaweite Ford Pro Service-Netzwerk verfügt inzwischen über 1.500 Stützpunkte mit entsprechender EV-Ausbildung und ist damit für alle Herausforderungen der Elektromobilität bestens gerüstet.Vier weitere E-Nutzfahrzeugmodelle von Ford bis 2024Nach der erfolgreichen Produkteinführung des neuen E-Transit setzt Ford Pro die Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeug-Palette weiter fort. In den nächsten zwei Jahren kommen vier weitere Modellvarianten mit Elektroantrieb von Ford auf den Markt: Der komplett neue Transit Custom im Segment bis 1,0 Tonnen Zuladung und der vielseitige Personentransporter Tourneo Custom haben sich für 2023 angekündigt, 2024 steht dann die nächste Generation des Transit Courier und Tourneo Courier auf dem Plan.Im Sinne dieser ehrgeizigen Elektrifizierungsstrategie haben Ford, die SK On Co. Ltd und die Koç Holding (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2022/03/14/battery.html) gemeinsam eine unverbindliche Absichtserklärung zum Bau einer der modernsten und größten Fertigungsanlagen in Europa zur Herstellung von Nutzfahrzeug-Batterien unterzeichnet. Die endgültige Zustimmung aller drei Partner zur Gründung des Joint Ventures vorausgesetzt, soll bereits Mitte des Jahrzehnts die Produktion in der Türkei mit einer jährlichen Kapazität von 30 bis 45 Gigawattstunden anlaufen.Link auf BilderÜber diesen Link sind Bilder vom E-Transit abrufbar: http://transit.fordpresskits.com* In Deutschland sind alle Ford E-Transit als Lkw homologiert.1) Angestrebte Reichweite und Ladezeit basieren auf herstellergeprüften Werten und Berechnungen nach dem WLTP-Fahrzyklus. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Bedingungen wie äußeren Einflüssen, Fahrverhalten, Fahrzeugwartung, Alter und Gesundheitszustand der Lithium-Ionen-Batterie.Die angegebenen WLTP-Kraftstoff-/Energieverbräuche, CO2-Emissionen und elektrischen Reichweiten werden gemäß den technischen Anforderungen und Spezifikationen der europäischen Verordnungen (EG) 715/2007 und (EU) 2017/1151 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt. Die angewandten Standardtestverfahren ermöglichen den Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen und verschiedenen Herstellern.2) Fracht- und Ladekapazitäten werden durch das Fahrzeug-Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hängt - je nach Ausstattung und Fahrzeugkonfiguration - vom Leergewicht ab. Ein Etikett am Türrahmen weist auf die Tragfähigkeit des jeweiligen Modells hin.3) Für ferngesteuerte Funktionen sind die FordPass Pro Smartphone-App, FordPass Connect und kostenlose Connected Services erforderlich (siehe FordPass-Bedingungen für weitere Informationen). Vernetzte Dienste und Funktionen hängen von der Netzverfügbarkeit ab. Sich weiterentwickelnde Technologien/Mobilfunknetze/Fahrzeugkapazitäten können die Funktionalität einschränken und den Betrieb der verbundenen Funktionen verhindern. Der Connected Service schließt den WLAN-Hotspot aus.4) Die Apps FordPass und FordPass Pro sind mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel und per Download erhältlich. Dabei können kostenpflichtige Nachrichten- und Datentarife anfallen.5) Ford Telematics Essentials steht nur für Fahrzeuge von Ford mit aktiviertem FordPass Connect-Modem zur Verfügung. Nur für Flotten-/Geschäftskunden. Es gelten die FFM- und FCS-Geschäftsbedingungen. Bildschirmdesigns können variieren.6) Die Navigationsdienste erfordern SYNC 4 und FordPass Connect, den kostenlosen Connect-Dienst und die FordPass Pro App (siehe FordPass-Bedingungen für weitere Informationen) oder Ford Telematics. Berechtigte Fahrzeuge erhalten ein kostenloses einjähriges Abonnement für Navigationsdienste, das mit dem Beginn der Neuwagengarantie beginnt. Die Kunden müssen die Testversion des Navigationsdienstes freischalten, indem sie das berechtigte Fahrzeug mit einem FordPass- oder Ford Telematics-Mitgliedskonto aktivieren. Wird das Abonnement bis zum Ende des kostenlosen Zeitraums nicht abgeschlossen, endet der vernetzte Navigationsdienst, und das System kehrt zur integrierten Offline-Navigation zurück. Der Connected Service und die Funktionen hängen von der Verfügbarkeit kompatibler Netze ab. Sich weiterentwickelnde Technologien/ Mobilfunknetze/ Fahrzeugkapazitäten können die Funktionalität einschränken und den Betrieb der verbundenen Funktionen verhindern. Die FordPass Pro-App, die mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel ist, steht als Download zur Verfügung. Es können Nachrichten- und Datentarife anfallen. Die Ford Telematics App wird beim Kauf eines neuen E Transit ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung gestellt.7) Basierend auf einem Zeitraum von drei Jahren oder 180.000 Kilometern. Vergleich der planmäßigen und außerplanmäßigen Wartungsarbeiten eines batterieelektrischen Transporters mit denen eines vergleichbaren dieselbetriebenen Transporters.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5207103