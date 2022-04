Lucid hat einen spannenden Deal an Land gezogen. Das Elektroauto-Start-up wird bis zu 100.000 Fahrzeuge über einen Zeitraum von 10 Jahren an Saudi-Arabien liefern. Die Aktie macht einen Satz nach oben.Saudi-Arabien hat sich für den Kauf von Elektroautos aus dem Hause Lucid Motors entschieden. Der Deal umfasst die Lieferung von 50.000 Elektrofahrzeugen in den nächsten zehn Jahren mit der Option auf weitere 50.000, so eine Erklärung vom Dienstag."Die Auslieferung von bis zu 100.000 Lucid-Elektrofahrzeugen ...

