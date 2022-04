Paris (www.fondscheck.de) - SURA Investment Management und Edmond de Rothschild Asset Management haben eine Geschäftsvereinbarung unterzeichnet, die es SURA Investment Management ermöglicht, eine breite Palette an Investmentdienstleistungen und -produkten von Edmond de Rothschild Asset Management in mehreren lateinamerikanischen Ländern anzubieten, so Edmond de Rothschild in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...