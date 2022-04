Stuttgart (ots) -Preppen für den Ernstfall"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 28. April 2022im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Cecilia KnodtKrisenstimmung: Immer mehr Bürger:innen scheinen sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Ist das übertrieben? Das Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 28. April ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de).Erst sorgte Corona für Hamsterkäufe bei Klopapier und Nudeln, jetzt lässt der Ukraine-Krieg Sonnenblumenöl, Notstromaggregate und Wasserkanister knapp werden. Immer mehr Bürger:innen scheinen angesichts der Krisen in Panik zu verfallen. Sie legen Notvorräte an, packen Fluchtrucksäcke und lernen im Überlebenscamp im Schwarzwald, wie man verschmutztes Wasser filtriert und mit Birkenrinde Feuer macht. Das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt seit Jahren, für den Krisenfall pro Kopf Vorräte für zehn Tage zu lagern. "Zur Sache Baden-Württemberg!" fragt nach, wie sich die Menschen vorbereiten.Weitere Themen der Sendung:- Kostenexplosion im Alltag - werden alle ärmer? Gast im Studio: Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne)- Wie gefährlich ist die Reichsbürger-Szene?- Das Corona-Frühjahr - die neue Sorglosigkeit?"Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5207126