Die HARLEY-Aktie steht vorbörslich unter Druck. Die Motorrad-Kultmarke hat im Q1 mit 1,45 $ (- 14 %) Gewinn je Aktie die Erwartungen um 1 Cent verfehlt.



Der Umsatz betrug 1,495 Mrd. $: Ca. 5 % über Vorjahr und 170 Mio. $ über Konsens. Die Produktion litt unter wackligen Lieferketten, insbesondere fehlten die nötigen Mikroprozessoren, um stets die am dringendsten benötigten Modelle herzustellen. Mit seiner Preissetzungsmacht konnte HARLEY höhere Kosten ausgleichen.



Das Management will den Jahreserlös mit Motorrädern weiterhin um 5 bis 10 % ausbauen und peilt 11 bis 12 % operative Marge an.



Schon gestern gab HARLEY 4,8 % nach, heute vorbörslich - 2,7 %. Seit einem Zwischenhoch bei 52 $ Mitte Mai 2021 gingen fast 30 % verloren.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



