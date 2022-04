Nach drei Jahren Wartungszeit haben Forscher:innen am Cern in Genf den weltgrößten Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider wieder hochgefahren. Schon kurz nach dem Comeback wurde ein neuer Rekord aufgestellt - und das ist nur der Anfang. Nach dreijähriger Auszeit, in der die komplette Anlage gewartet und auf den neuesten Stand gebracht wurde, ist der Large Hadron Collider (LHC) am Cern in Genf in der vergangenen Woche wieder hochgefahren worden. Nur wenige Tage später haben Forscher:innen am größten Teilchenbeschleuniger der Welt jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Noch nie zuvor erreichten Protonen ein Energielevel von 6,8 ...

