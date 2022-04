Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Advanced Instruments, ein führender Hersteller von Analysegeräten und Dienstleistungen für den klinischen, biopharmazeutischen sowie den Lebensmittel- und Getränkesektor, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Artel bekannt. Artel ist der international anerkannte Goldstandard für das Leistungsmanagement von Arbeitsabläufen, in denen automatisierte Liquid-Handling-Systeme und manuelle Pipetten in der gesamten Life-Science-Industrie eingesetzt werden.Seit mehr als 65 Jahren konzentriert sich Advanced Instruments auf Service, Qualität und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen hat innovative Technologien hervorgebracht, die auf die Bedürfnisse der von Advanced Instruments bedienten Märkte abgestimmt sind und dazu beitragen, die Effizienz der Arbeitsabläufe zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die beste Leistung für Labore weltweit zu gewährleisten. Artel wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in der Nähe von Portland, Maine, USA. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der Messung und Qualitätssicherung von kleinen Flüssigkeitsmengen. Artel entwickelt und fertigt genaue, präzise und einfach zu bedienende Verifizierungs- und Kalibrierungssysteme und bietet Schulungen und Zertifizierungen für bewährte Verfahren sowie Verifizierungsdienste vor Ort und Prozessmanagementsoftware zur Gewährleistung von NIST-rückführbaren Ergebnissen in biowissenschaftlichen Labors an. Beide Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, Laboratorien dabei zu helfen, ihre Prozesse zu verbessern, die Produktivität zu steigern, die Produktqualität zu erhöhen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten."Die Übernahme von Artel steht im Einklang mit unserer Kernstrategie, in führende Technologien zu investieren, die in verschiedenen Segmenten der monoklonalen Antikörper-, Lebensmittel- und Gentherapie einen erheblichen Kundennutzen bieten", kommentierte Byron Selman, Präsident und CEO von Advanced Instruments. "Mit den starken Markennamen Advanced Instruments und Artel sowie unseren Kerntechnologien und -dienstleistungen werden wir ein noch leistungsfähigeres Portfolio zur Unterstützung der von uns bedienten Branchen anbieten.""Wir freuen uns, dem Team von Advanced Instruments beizutreten", erklärte Kirby Pilcher, Präsident von Artel. "Unsere Unternehmen teilen viele ähnliche Werte und Ziele, darunter eine Vision für nachhaltige Innovation, eine starke Verbindung zu den Nutznießern unserer Technologien und den Wunsch, Lösungen anzubieten, die die Effizienz steigern und unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Diese Partnerschaft wird nicht nur unsere Kundenbeziehungen stärken, sondern auch neue und spannende Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter schaffen.""Wir freuen uns darauf, dass Artel der Familie von Advanced Instruments und Patricia Industries beitritt und gemeinsam die nächste Wachstumsphase einleitet", sagte Yuriy Prilutskiy, Leiter von Patricia Industries North America, einem Teil von Investor AB und Eigentümer von Advanced Instruments. "Patricia Industries hat sich verpflichtet, die Teams von Advanced Instruments und Artel bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, wichtige Lösungen zu liefern, die den Labors helfen, ihre Prozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, was wiederum dazu beitragen wird, die Patientenversorgung und die biopharmazeutische Entwicklung weltweit zu verbessern. Diese Transaktion nutzt die Expertise von Patricia Industries in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften und entspricht unserem Ziel, durch den Aufbau starker und nachhaltiger Unternehmen Werte für die Menschen und die Gesellschaft zu schaffen"Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen.Advanced Instruments wurde von Simpson Thacher & Bartlett LLP (Rechtsberater) vertreten.Artel wurde von J.P. Morgan Securities LLC (exklusiver Finanzberater) und Cravath, Swaine & Moore LLP und Brann & Isaacson (Rechtsberater) vertreten.Für weitere Informationen:ArtelInformationen zu Advanced InstrumentsInformationen zu ArtelÜber Patricia IndustriesÜber Investor ABKontakt:Lisa Fahey781-471-2106Bernadette Danis207-956-2542Advanced Instruments ist ein globaler Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten für die Biotechnologie, die klinische Forschung und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Seit 65 haben die Innovationen des Unternehmens Organisationen geholfen, die Qualität der Ergebnisse zu verbessern, zuverlässige Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Advanced Instruments verfügt über ein breit gefächertes Produktportfolio, darunter Gefrierpunkt-Osmometer, Liquor-Zellenzähler, anaerobe Gefäßsysteme, Kryoskope, Pasteurisierungstestsysteme sowie Prüfstandards und -kontrollen. Advanced Instruments hat seinen Sitz in Norwood, Massachusetts, und ist mehrheitlich im Besitz von Patricia Industries. Weitere Informationen finden Sie unter www.aicompanies.com.Artel ist ein führender Anbieter von Analyseinstrumenten, Verbrauchsmaterialien, Software und Dienstleistungen, die von biowissenschaftlichen Labors in der biopharmazeutischen, klinischen und diagnostischen Industrie zur Validierung, Automatisierung und Kalibrierung ihrer Liquid-Handling-Prozesse und -Instrumente eingesetzt werden. Die Technologien von Artel sind weltweit anerkannt, weil sie es dem Kundenstamm ermöglichen, präziser und effizienter zu arbeiten und wertvolle Diagnostika, Impfstoffe und Therapien schneller zum Patienten zu bringen. Der Hauptsitz von Artel befindet sich in Westbrook, Maine. Weitere Informationen finden Sie unter www.artel.co.Patricia Industries, ein Teil von Investor AB, tätigt Kontrollinvestitionen in erstklassige Unternehmen mit starken Marktpositionen, Marken und Unternehmenskulturen in Branchen, die ein langfristiges Wachstum erwarten lassen. Unser Ziel ist es, alleiniger Eigentümer unserer Unternehmen zu sein, zusammen mit starken Managementteams und Vorständen. Wir investieren mit einer unbegrenzten Haltedauer und konzentrieren uns auf den Aufbau dauerhafter Werte und die Nutzung organischer und nicht-organischer Wachstumschancen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patriciaindustries.com.Investor, 1916 von der Familie Wallenberg gegründet, ist ein engagierter Eigentümer von hochwertigen, weltweit tätigen Unternehmen. Wir haben eine langfristige Investitionsperspektive. Durch die Mitwirkung in den Aufsichtsräten sowie durch unsere Erfahrung in der Industrie, unser Netzwerk und unsere Finanzkraft arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Unternehmen dabei zu unterstützen, Best-in-Class zu bleiben oder zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.investorab.com.