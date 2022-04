Seismic, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Enablement, hat heute die Seismic Enablement Cloud vorgestellt, eine hochentwickelte, einheitliche Plattform, die Sales und Service Teams mit Kundenkontakt mit den richtigen Kompetenzen, Content, Tools und Insights ausstattet, damit sie Kunden effektiv ansprechen und Umsatzwachstum steigern können.

Im Zuge der Weiterentwicklung der B2B-Vertriebsprozesse zugunsten der heutigen Digital-First-Umgebung entdecken mehr und mehr Unternehmen die Bedeutung von Enablement. Mithilfe von Enablement können sie die Go-to-Market-Teams bei Ansprache und Engagement von Kunden während der gesamten Sales Journey unterstützen. Bisher bestand Enablement-Technologie allerdings meist aus mehreren Unterkategorien und umfasste punktuelle Lösungen in verschiedenen Systemen und unzusammenhängenden Workflows. Die Seismic Enablement Cloud bietet eine moderne, KI-gestützte Plattform, die kundenorientierte Teams dabei unterstützt, die Produktivität zu steigern und den Umsatz zu erhöhen.

"Seit mehr als einem Jahrzehnt hat Seismic in Zusammenarbeit mit seinen über 2.200 Kunden die Enablement-Branche mitentwickelt und geprägt. Führende Unternehmen sehen Enablement als entscheidend für ihr Wachstum an, und es ist zu einem Kernbestandteil der Unternehmenstechnologie geworden. Jetzt revolutionieren wir den Bereich, indem wir alle Säulen des modernen Enablements in einer einzigen, integrierten Cloud zusammenführen", so Krish Mantripragada, Chief Product Officer bei Seismic. "In dieser neuen Sales-Ära brauchen die Teams mit Kundenkontakt mehr als nur Content Management und Basisanalysen, um die heutigen Käufer anzusprechen. Die Enablement Cloud definiert die Grenzen des Enablements neu und stärkt mit dem umfassendsten Portfolio an Produkten und Lösungen die gesamte Go-to-Market-Maschine."

Was steckt hinter der Enablement Cloud?

Die Enablement Cloud vereint die branchenführenden Produkte, Funktionen und Integrationen von Seismic auf einer Unternehmensplattform, um End-to-End-Workflows für Teams mit Kundenkontakt zu unterstützen.

Dazu gehören:

Strategie und Planung: Planen, Ausführen, Analysieren und Weiterentwickeln von Enablement- und Trainingsprogrammen in einem koordinierten, optimierten Workflow

Planen, Ausführen, Analysieren und Weiterentwickeln von Enablement- und Trainingsprogrammen in einem koordinierten, optimierten Workflow Sales Content Management: Erstellen, Aktivieren und Kontrollieren von Content für Vertriebsteams, damit sie kundenspezifische Assets leichter verwalten, auffinden und verteilen können

Erstellen, Aktivieren und Kontrollieren von Content für Vertriebsteams, damit sie kundenspezifische Assets leichter verwalten, auffinden und verteilen können Lernen und Coaching: Onboarding neuer Vertriebsmitarbeiter, fortlaufende Schulungen und die Verbesserung der Performance ganzer Teams durch ansprechendes Lernmaterial und KI-gestütztes Coaching

Onboarding neuer Vertriebsmitarbeiter, fortlaufende Schulungen und die Verbesserung der Performance ganzer Teams durch ansprechendes Lernmaterial und KI-gestütztes Coaching Buyer Engagement: Überzeugende, personalisierte Buyer Experience über alle Touchpoints und digitalen Kanäle hinweg, um Deals voranzutreiben. Dazu gehören Social Media, E-Mail, digitale Sales Rooms und mehr

Überzeugende, personalisierte Buyer Experience über alle Touchpoints und digitalen Kanäle hinweg, um Deals voranzutreiben. Dazu gehören Social Media, E-Mail, digitale Sales Rooms und mehr Content-Automatisierung: Zielgerichteten Content erstellen durch dynamische Vorlagen und schnelle Zusammenstellung auch wenn er Datenintegrationen erfordert

Zielgerichteten Content erstellen durch dynamische Vorlagen und schnelle Zusammenstellung auch wenn er Datenintegrationen erfordert Enablement Intelligence: Vertrieb datenbasiert optimieren, indem Führungskräfte mit umfassenden Insights zu Verhaltensweisen, Aktivitäten und Contents ausgestattet werden, die die Produktivität steigern und die besten Ergebnisse liefern

Vertrieb datenbasiert optimieren, indem Führungskräfte mit umfassenden Insights zu Verhaltensweisen, Aktivitäten und Contents ausgestattet werden, die die Produktivität steigern und die besten Ergebnisse liefern Integrationen: Zugriff auf Seismic von überall her ermöglichen, mit mehr als 150 Integrationen, darunter Salesforce, Microsoft, Google und andere Seismic Partner

"Als wir die Seismic Enablement Cloud und die einzelnen Elemente, die in dieser einzigartigen Lösung zusammengeführt werden, wirklich verstanden haben, war uns klar, dass wir diesen Weg einschlagen müssen, um eine bessere Experience für unsere Vertriebsmitarbeiter zu schaffen. Für uns ist es entscheidend, eine einzige, nahtlose Umgebung zu schaffen, auf die der Vertrieb täglich zurückgreift", so Ron Nagel, Senior Director of Sales Enablement and Strategic CRM Initiatives bei Experian. "Wir stellten eine 10-prozentige Steigerung bei der Größe der abgeschlossenen Geschäfte fest, im Vergleich zu ähnlichen Business Units, wenn man betrachtet, wer die Enablement Cloud Tools regelmäßig nutzt."

Entdecken Sie die Enablement Cloud

Mit der Seismic Enablement Cloud können Teams wertvolle Vorteile nutzen, und Business Opportunities aufdecken, die sie sonst im Wust der disparaten Tools und Systeme übersehen würden, z. B:

Neue, einzigartige Insights, die einen ganzheitlichen Blick auf die Performance von Enablement-Programmen ermöglichen. Wenn Content-, Trainings- und Engagement-Daten alle in derselben Cloud gespeichert sind, können die Teams weniger erfolgreiche Initiativen leicht identifizieren, diagnostizieren und beheben.

Wenn Content-, Trainings- und Engagement-Daten alle in derselben Cloud gespeichert sind, können die Teams weniger erfolgreiche Initiativen leicht identifizieren, diagnostizieren und beheben. Die Erweiterung und Skalierung von Enablement-Programmen ohne Plattformwechsel. Unabhängig davon, ob Unternehmen bereits über ein ausgefeiltes Enablement-Programm verfügen oder erst am Anfang ihrer Enablement-Reise stehen, ist die Enablement Cloud erweiterbar und kann mit zukünftigen Anforderungen und größerer Komplexität Schritt halten.

Unabhängig davon, ob Unternehmen bereits über ein ausgefeiltes Enablement-Programm verfügen oder erst am Anfang ihrer Enablement-Reise stehen, ist die Enablement Cloud erweiterbar und kann mit zukünftigen Anforderungen und größerer Komplexität Schritt halten. Ein nahtloser, zentralisierter Workflow für Sales und alle Teams mit Kundenkontakt. Der unkomplizierte Zugriff auf alle benötigten Ressourcen an einem Ort zugreifen spart Aufwand und Zeit.

Wenn Sie die Enablement Cloud entdecken und erfahren möchten, wie Seismic dafür sorgt, dass Teams ihren Umsatz steigern können, besuchen Sie die Seismic Website oder lesen Sie mehr im Seismic Blog. Auf Messen und Events weltweit können Kunden mehr über die Enablement Cloud erfahren, z.B. beim Sales Summit am 3. Mai in Hamburg oder am Stand von Seismic auf dem B2B Summit North America von Forrester.

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand in Sachen Enablement und melden Sie sich für Seismic Shift an, die jährliche Konferenz für Seismic Kunden und Partner, die im Herbst 2022 vom 25. bis 28. Oktober in San Diego stattfindet.

Über Seismic

Seismic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Enablement, der Unternehmen und deren Teams dabei unterstützt, Kunden zu binden und das Umsatzwachstum zu steigern. Die Seismic Enablement Cloud ist die leistungsstärkste, einheitliche Enablement-Plattform, die Teams mit Kundenkontakt mit den richtigen Kompetenzen, Contents, Tools und Insights ausstattet, um zu wachsen und zu gewinnen. Mehr als 2.200 Organisationen weltweit, von den Größten bis hin zu Startups und kleineren Unternehmen, vertrauen Seismic bei der Umsetzung ihrer Enablement-Ziele. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien.

Weitere Informationen finden Sie unter Seismic.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

