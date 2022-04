DJ Lindner: Höhe tatsächlicher Kreditaufnahme 2022 noch nicht absehbar

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angesichts des von ihm ins Kabinett eingebrachten Ergänzungshaushalts mit fast 40 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden Hoffnungen auf einen letzten Endes günstigeren Verlauf im Budgetvollzug genährt. "Wie am Ende der Haushaltsabschluss sein wird dieses Jahres 2022, das vermag man im Einzelnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen", erklärte Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin. Vergangenes Jahr seien am Ende 215 Milliarden anstatt geplanter 240 Milliarden Euro Schulden nötig gewesen, hob er hervor.

"Auch hier wissen wir noch nicht am Ende, wie der Jahresabschluss sein wird. Da gibt es natürlich Unsicherheiten im Haushaltsvollzug", sagte Lindner bei der Pressekonferenz zum Ergänzungshaushalt, den das Kabinett am Vormittag gebilligt hatte. Er sieht konkret für dieses Jahr die Aufnahme weiterer Schulden von 39,2 Milliarden Euro vor. Insgesamt soll sich die Nettokreditaufnahme damit auf 138,9 Milliarden Euro erhöhen. In den bisherigen Budgetplanungen war eine Nettokreditaufnahme von 99,7 Milliarden Euro im Kernhaushalt geplant. Lindner hatte aber bereits einen Ergänzungshaushalt angekündigt.

Nach den neuen Planungen sollen Mehrausgaben von 26,3 Milliarden Euro und Mindereinnahmen von 12,9 Milliarden Euro veranschlagt werden. Enthalten sind darin Mittel für das zweite Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise, das das Kabinett auf den Weg brachte. Es umfasst unter anderem eine Energiepreispauschale von 300 Euro für alle Steuerpflichtigen, die befristete Senkung der Steuern auf Kraftstoffe, 100 Euro Kinderbonus sowie 2,5 Milliarden Euro für Länder und Kommunen zur Finanzierung des 9-Euro-Tickets für öffentliche Verkehrsmittel. Im Ergänzungsetat enthalten sind auch 5 Milliarden Euro für Hilfen an Unternehmen wegen der hohen Energiepreise.

Vorsorge für weitere wirtschaftliche Risiken

Lindner betonte, die Etatplanung enthalte zudem einen "Puffer" für eventuelle weitere wirtschaftliche Schäden. 13,7 Milliarden Euro der gesamten Zusatzschulden sollen für bereits beschlossene Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise, weitere absehbare Belastungen und veränderte gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen dienen. Laut Lindner sind davon 3,7 Milliarden Euro für weitere Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung eingestellt.

Nächstes Jahr sollen die Neuschulden dann deutlich geringer ausfallen. "Das Ziel ist nach wie vor, im kommenden Jahr zur Schuldenbremse des Grundgesetzes zurückzukehren", sagte der Finanzminister. "Die Schuldenbremse in Deutschland zu verlassen, hätte Auswirkungen auf unsere Glaubwürdigkeit an den Kapitalmärkten", warnte er. Die Rückkehr zur Schuldenbremse erlaube es hingegen, das Maastrichter Verschuldungskriterium von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung "im Laufe dieses Jahrzehnts, gegen Ende hin" wieder einzuhalten.

Nach der Finanzplanung soll die Neuverschuldung 2023 bei 7,5 Milliarden Euro liegen und 2024 auf 10,6 Milliarden, 2025 auf 11,8 Milliarden und 2026 auf 13,7 Milliarden Euro steigen. Lindner betonte, der deutliche Rückgang im kommenden Jahr werde möglich sein, weil man davon ausgehe, "dass insbesondere Maßnahmen mit Coronabezug seitens des Bundes nicht mehr finanziert werden müssen". Damit falle ein "enormer Kostenblock" weg. Kritisch zeigte sich der Bundesfinanzminister zu Forderungen nach "Maßnahmen bei den Verbrauchssteuern" zusätzlich zu den bereits auf den Weg gebrachten Entlastungen. "Über dieses Kriseninterventionspaket hinaus rate ich davon ab", sagte Lindner.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/err

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 10:20 ET (14:20 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.