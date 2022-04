Cat Rock fordert die Aktionäre erneut auf, auf der kommenden Hauptversammlung GEGEN den bestehenden Aufsichtsrat und den CFO zu stimmen

Neuer Aufsichtsrat von JET soll sich mit strategischen Maßnahmen und Rechenschaftspflicht des Vorstands befassen

Veränderungen im Aufsichtsrat stehen strategischen Maßnahmen hinsichtlich Grubhub nicht im Wege

Cat Rock Capital Management LP (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen "Cat Rock Capital"), eine langfristig orientierte Investmentgesellschaft, die etwa 14,8 Millionen Aktien am Kapital von Just Eat Takeaway.com NV ("Just Eat Takeaway.com", "JET" oder "das Unternehmen") (LSE: JET, AMS: TKWY) und damit etwa 6,9 der ausstehenden Aktien von Just Eat Takeaway.com hält, hat heute im Vorfeld der Jahreshauptversammlung ein zusammenfassendes Q&A-Dokument für die Aktionäre des Unternehmens veröffentlicht (siehe unten). Cat Rock fordert die Aktionäre erneut auf, GEGEN den bestehenden Aufsichtsrat und den CFO von JET zu stimmen.

Das zusammenfassende Q&A-Dokument und die bisherigen Veröffentlichungen von Cat Rock stehen unter JustEatMustDeliver.com zur Verfügung.

Q&A für JET-Aktionäre

Frage 1: Wird die Abberufung von vier der sechs JET-Aufsichtsratsmitglieder strategische Maßnahmen bei Grubhub verhindern oder verzögern?

Nein. Die beiden verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder, Lloyd Frink und David Fischer, können einer Grubhub-Transaktion zustimmen und sie den Aktionären empfehlen. Aktionäre, die weitere Informationen wünschen, seien auf Artikel 7.6.9 der Satzung von JET verwiesen.

Frage 2: Inwiefern wird die Abwahl der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder die Situation bei JET verbessern?

Ein neuer und stärkerer JET-Aufsichtsrat würde die Situation in drei Bereichen verbessern:

Rechenschaftspflicht : Den Vorstand für die Verbesserung der Leistung in entscheidenden Funktionen wie Finanzprognosen, strategischen Maßnahmen und Investor Relations zur Rechenschaft ziehen. Strategie : Überwachung einer rationalen Strategie zur Schaffung von Werten für alle Stakeholder. Strategische Maßnahmen : Sicherstellen, dass die Interessen der JET-Aktionäre und anderer Stakeholder geschützt werden, wenn der Vorstand strategische Optionen für das Unternehmen in Betracht zieht.

Stoßen einige oder alle Vermögenswerte von JET beispielsweise auf Interesse von außen, müssen die Aktionäre die Gewissheit haben, dass der Vorstand von JET auf der Grundlage der Interessen des Unternehmens und nicht im eigenen Interesse entscheiden wird.

Oder wenn der Vorstand von JET in Betracht zieht, eine Strategie des "Größer ist besser" zu verfolgen, die die finanziellen und operativen Kapazitäten des Unternehmens übersteigen könnte, kann ein starker Aufsichtsrat die Interessen der Aktionäre schützen, indem er dafür sorgt, dass der Vorstand von JET den operativen Schwerpunkt im Blick behält und die finanzielle Flexibilität bewahrt.

Aktuell braucht JET eindeutig einen starken und entschlossenen Aufsichtsrat, um den Fokus des Unternehmens wieder auf seine europäischen Kernmärkte zu richten, seine Kapitalausstattung zu verbessern und sich bietende weltweite Konsolidierungsmöglichkeiten zu prüfen.

Frage 3: Welches Verfahren zur Gewinnung neuer Aufsichtsratsmitglieder wird verfolgt?

Die beiden verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder (Lloyd Frink und David Fisher) werden neue Aufsichtsratsmitglieder nominieren und eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um die Zustimmung der Aktionäre zu den Kandidaten einzuholen. Diese außerordentliche Hauptversammlung könnte bereits im Juni 2022 stattfinden. Angesichts der Notwendigkeit, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, werden Herr Frink und Herr Fisher bei ihren Nominierungen die Perspektive der Aktionäre berücksichtigen.

Cat Rock wird die beiden verbleibenden Mitglieder des JET-Aufsichtsrats bei der Gewinnung und Nominierung neuer Mitglieder für den Aufsichtsrat nach Kräften unterstützen. Wir möchten andere Aktionäre dazu ermuntern, dies ebenfalls zu tun.

Cat Rock und andere JET-Aktionäre pflegen gute Beziehungen zu Führungskräften mit der entsprechenden Branchenerfahrung, Corporate-Governance-Erfahrung, Kapitalmarktexpertise und geschlechtsspezifischen Vielfalt, die für JET erforderlich sind. Wir sind sehr zuversichtlich, dass JET in kurzer Zeit einen hervorragenden Aufsichtsrat aufstellen kann.

Frage 4: Welche Befugnisse hat der Aufsichtsrat?

Der Aufsichtsrat von JET beaufsichtigt, überwacht und berät den Vorstand bei der Entwicklung der Strategie des Unternehmens, seinem Rechnungslegungsprozess, seiner Beziehung zu den Aktionären, Finanzierung und jedwedem Übernahmeverfahren für das Unternehmen (weitere Einzelheiten siehe 3.4(a) und 3.4(c) der Satzung des JET-Aufsichtsrats).

Insbesondere kann der Aufsichtsrat die Abberufung von Vorstandsmitgliedern vorschlagen und neue Mitglieder sowohl für den Aufsichtsrat als auch für den Vorstand nominieren.

Anlagen: Stimmzettel von Cat Rock Capital zur Hauptversammlung von Just Eat Takeaway.com

2.b. GENEHMIGUNG DES VERGÜTUNGSBERICHTS Dafür

2.c. VERABSCHIEDUNG DER JAHRESABSCHLÜSSE UND DER SATZUNGSMÄSSIGEN BERICHTE Dafür

3. ANPASSUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK FÜR DEN VORSTAND Dafür

4.a. GENEHMIGUNG DER ENTLASTUNG DES VORSTANDS Dagegen

4.b. GENEHMIGUNG DER ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS Dagegen

5.a. WIEDERWAHL VON JITSE GROEN IN DEN VORSTAND Enthaltung

5.b. WIEDERWAHL VON BRENT WISSINK IN DEN VORSTAND Dagegen

5.c. WIEDERWAHL VON JORG GERBIG IN DEN VORSTAND Dafür

6.a. WIEDERWAHL VON ADRIAAN NUHN IN DEN AUFSICHTSRAT Dagegen

6.b. WIEDERWAHL VON CORINNE VIGREUX IN DEN AUFSICHTSRAT Dagegen

6.c. WIEDERWAHL VON DAVID FISHER IN DEN AUFSICHTSRAT Dafür

6.d. WIEDERWAHL VON LLOYD FRINK IN DEN AUFSICHTSRAT Dafür

6.e. WIEDERWAHL VON JAMBU PALANIAPPAN IN DEN AUFSICHTSRAT Dagegen

6.f. WIEDERWAHL VON RON TEERLINK IN DEN AUFSICHTSRAT Dagegen

7. ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS ZUR AUSGABE VON AKTIEN Dagegen

8. ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS ZUM AUSSCHLUSS DES BEZUGSRECHTS VON AKTIEN… Dagegen

9. ERMÄCHTIGUNG ZUM RÜCKKAUF VON BIS ZU 10 PROZENT DES AUSGEGEBENEN AKTIENKAPITALS Dafür

White Case LLP und Loyens Loeff N.V. beraten Cat Rock Capital in rechtlichen Angelegenheiten.

Über Cat Rock Capital Management LP

Cat Rock Capital Management LP ist eine langfristig orientierte Investmentgesellschaft, die im Auftrag von Rentenfonds, Stiftungen und anderen institutionellen Investoren Kapital verwaltet. Sie versucht dabei in eine Auswahl von Spitzenunternehmen mit einem langfristigen Ansatz zu investieren, der auf tiefgreifenden grundlegenden Recherchen basiert. Cat Rock Capital unterhält ihren Hauptsitz in Connecticut, USA, und wurde 2015 von Alex Captain gegründet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Cat Rock Capital Management LP und einige ihrer verbundenen Unternehmen und beherrschenden Personen (gemeinsam "Cat Rock Capital") gibt diese Mitteilung mit dem alleinigen Zweck der Information anderer Anteilseigner von Just Eat Takeaway.com NV ("Just Eat Takeaway.com") heraus. Diese Mitteilung soll keine Anlageempfehlung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014 (wie sie Teil des innerstaatlichen Rechts des Vereinigten Königreichs kraft des EU-Austrittsgesetzes 2018 ist) sein, noch soll sie eine Anlageempfehlung darstellen oder enthalten. Keine Information in dieser Mitteilung ist dahingehend auszulegen, dass sie eine Investitionsstrategie empfiehlt oder vorschlägt. Nichts in dieser Mitteilung oder in zugehörigen Materialien ist eine Angabe zu einem spezifischen oder wahrscheinlichen Wertergebnis in einem bestimmten Fall, zeigt diesen an oder impliziert ihn. Diese Mitteilung dient allein einem allgemeinen Informationszweck und ist keine (1) Investitions-, Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung oder (2) eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder anderer Anlageinstrumente oder zur Verfolgung einer Investitionsstrategie, noch ist sie als solche auszulegen. Weder die Informationen noch jegliche Meinungen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, sollen einen Anreiz oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderer Anlageinstrumente von Just Eat Takeaway.com oder einem anderen Unternehmen durch Cat Rock Capital oder einen Fonds oder eine andere direkt oder indirekt durch Cat Rock Capital in irgendeiner Rechtsordnung verwaltete Entität darstellen. Diese Mitteilung berücksichtigt kein Anlageziel, keine Finanzsituation, Zweckdienlichkeit oder die bestimmte Notwendigkeit oder Umstände einer bestimmten Einzelperson, die auf diese Mitteilung zugreifen oder diese ändern kann, und ist nicht als Rat für Investitionsentscheidungen heranzuziehen. Diese Mitteilung ist nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung einer potentiellen Investition in Just Eat Takeaway.com heranzuziehen und soll nicht den Anschein erwecken, alle Informationen zu enthalten, die diesbezüglich erforderlich sind. Personen, die Zweifel am Gegenstand dieser Mitteilung haben, sollten einen zugelassenen Finanzberater oder eine andere Person, die gemäß dem UK Financial Services and Markets Act 2000 zugelassen ist, konsultieren. Nach bestem Wissen und Gewissen von Cat Rock Capital sind alle hierin enthaltenen Informationen richtig und zuverlässig und wurden von öffentlichen Quellen bezogen, die Cat Rock Capital für richtig und zuverlässig hält. Diese Informationen werden so dargestellt, "wie sie sind", ohne jegliche Gewährleistung, egal ob ausdrücklich oder stillschweigend, und Cat Rock Capital hat die hierin enthaltenen Daten nicht unabhängig geprüft. Alle Meinungsäußerungen können ohne Hinweis geändert werden, und Cat Rock Capital übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen Informationen, Analysen und Meinungen zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Pressemitteilung und ihr Inhalt, ihre Verbreitung und Verwendung unterliegen den Bestimmungen, die unter www.JustEatMustDeliver.com angegeben sind.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den Überzeugungen von Cat Rock Capital beruhen, sowie Annahmen von Cat Rock Capital und Informationen, die Cat Rock Capital gegenwärtig zur Verfügung stehen. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Strategien, Plänen, Zielen, Erwartungen, Vorhaben, Aufwendungen und Annahmen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Wenn sie hierin verwendet werden, so sollen Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "vorhaben", "planen" und "projizieren" sowie ähnliche Ausdrücke (oder ihre Verneinungen) zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln unsere aktuelle Sicht in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, sind jedoch keine Garantien für eine zukünftige Performance und bergen Risiken und Unwägbarkeiten, die schwer vorherzusagen sind. Darüber hinaus basieren bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen auf den Annahmen von Ereignissen in der Zukunft, die sich als nicht richtig herausstellen könnten. Tatsächliche Ergebnisse, die Performance und Errungenschaften können wesentlich bzw. ungünstig von den hierin beschriebenen abweichen. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie in Bezug auf die Kurse, zu denen Wertpapiere von Just Eat Takeaway.com oder eines anderen Unternehmens gehandelt werden, und diese Wertpapiere könnten nicht zu den Kursen gehandelt werden, die hierin angegeben werden. Jegliche Schätzungen, Prognosen oder potentielle Auswirkungen der Möglichkeiten, die von Cat Rock Capital hierin festgestellt werden, basieren auf den Annahmen, auf die sich Cat Rock Capital zum aktuellen Zeitpunkt stützt. Es kann jedoch keine Sicherheit oder Garantie geben, dass tatsächliche Ergebnisse oder die Performance nicht abweichen werden, wobei derartige Abweichungen wesentlich und nachteilig sein können. Es wird durch Cat Rock Capital oder seine Beauftragten, Mitarbeiter oder Agenten keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, im Hinblick auf die Erreichung oder Angemessenheit von Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Zielen, Aussichten oder Renditen, die hierin enthalten sind, gemacht, und es sollte sich auf diese nicht verlassen werden. Weder Cat Rock Capital noch seine Geschäftsleiter, Beauftragten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (aus Fahrlässigkeit oder Falschdarstellung oder durch eine Delikthandlung oder unter einem Vertrag oder auf andere Weise) für irgendwelche Verluste, die auf irgendeine Weise durch die Anwendung der Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, oder in Verbindung mit dieser Pressemitteilung entstehen. Jegliche Finanzinformationen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Ziele, Aussichten oder Renditen aus der Vergangenheit, die hierin enthalten sind, sind nicht notwendigerweise ein zuverlässiger Indikator für die Performance in der Zukunft. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Versprechen oder Darstellung der Zukunft auszulegen. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Gewinnprognose zu betrachten.

ERLAUBTE EMPFÄNGER

Im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich wird diese Pressemitteilung nur ausgegeben für und richtet sich nur an: (i) "Investment Professionals" (Anlageexperten) gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung von 2005 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) in ihrer geänderten Fassung (die "Verordnung"), (ii) "High Networth Companies" (Unternehmen mit hohem Vermögen) sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 Absatz 2(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, sowie (iii) Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise (innerhalb der Bedeutung von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren von Just Eat oder einem Mitglied seiner Gruppe gerichtet werden darf (wobei sämtliche vorgenannten Personen als "erlaubte Empfänger" bezeichnet werden). Personen, die keine erlaubten Empfänger sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen handeln.

VERBREITUNG

Nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung, weder als Ganzes noch teilweise, direkt oder indirekt, in, nach oder von einer Rechtsprechung bestimmt. Ein Verstoß dagegen wird als Verletzung der einschlägigen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung betrachtet. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern per Gesetz verboten sein und Personen, die darauf zugreifen, sind dazu aufgerufen, sich über derartige Restriktionen zu informieren und diese einzuhalten. Cat Rock Capital lehnt jede Verantwortung ab, wenn Personen auf diese Mitteilung zugreifen, sofern dies gegen Gesetze oder Bestimmungen ihres Landes verstößt, in denen sie ihren Wohnsitz haben oder sich aufhalten. Cat Rock Capital ist bei der U.S. Securities and Exchange Commission registriert und unterliegt ihrer Aufsicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

