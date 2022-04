DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: Jahresergebnis 2021 mit Ergebnissteigerung um +154,1 %

Frankfurt am Main (pta038/27.04.2022/16:30) - * Ergebnis nach Steuern nach Anteilen Dritter 2021: 6,1 Mio. Euro (+154,1 %) * DVFA Ergebnis pro Aktie 2021: 3,72 Euro (Vorjahr 1,46 Euro) * Vorschlag zur Dividendenerhöhung um 50 % auf 1,50 Euro

Frankfurt am Main, 27.04.2022

Die heute im Geschäftsbericht 2021 veröffentlichten Zahlen bestätigen den sehr guten Geschäftsverlauf 2021 und weisen eine deutliche Ergebnisverbesserung aus.

Nach einer Steigerung um 193,9 % in 2020 konnte das Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) im Geschäftsjahr 2021 erneut kräftig gesteigert werden und wird mit 6,1 Mio. Euro (+154,1 %) ausgewiesen. Das DVFA Ergebnis pro Aktie wird mit 3,72 Euro ausgewiesen und konnte im Geschäftsjahr 2021 um 2,26 Euro (+154,1 %) gesteigert werden.

Mit diesen Ergebnissen zum Geschäftsjahr 2021 wurde die zum Halbjahr 2021 getroffene Prognose für das Geschäftsjahr 2021 deutlich übertroffen. Der sehr positive Ergebnistrend hat sich im 2. Halbjahr 2021 fortgesetzt.

Vor diesem Hintergrund werden wir der Hauptversammlung der PEH, die für den 28. Juni 2022 geplant ist, die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie (+50 %) vorschlagen.

Der Geschäftsbericht 2021 der PEH steht unter http://www.peh.de zur Verfügung.

Aussender: PEH Wertpapier AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: M.Stuerner@peh.de Website: www.peh.de

ISIN(s): DE0006201403 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Tradegate

