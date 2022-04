Sowohl der Einsatz von ein- als auch dreiphasigen Wechselrichtern ist mit dem AC-gekoppelten Speichersystem des Herstellers kombinierbar. Deutschland ist der erste Markt in Europa, wo dies offiziell zugelassen wurde.Die Enphase IQ-Batterie ist offiziell für die Installation mit Wechselrichtern von Drittanbietern in Deutschland zugelassen. Somit unterstütze der Speicher Photovoltaik-Anlagen mit gängigen String-Wechselrichtern anderer Hersteller, hieß es am Mittwoch. Dabei könne sowohl ein ein- als auch dreiphasiger Wechselrichter eines Drittanbieters installiert werden. Zertifizierte Enphase-Installateure ...

