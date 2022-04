Die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers können sich sehen lassen. Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das laufen Jahr. Trotzdem kommt die Aktie derzeit nicht vom Fleck. Das sagen Analysten. Puma knüpft an sein Rekordjahr 2021 an: 20 Prozent mehr Umsatz, 27 Prozent Plus beim operativen Gewinn standen bei Puma nach den ersten drei Monaten des Jahres zu Buche. "Ausgehend von einem so starken ...

