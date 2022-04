FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Software AG nach Quartalszahlen von 32 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Softwarekonzern habe vor allem dank eines größeren Auftrags aus Großbritannien für die Datenbanksparte (A&N) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch da die Aktienstory im Wesentlichen auf der Entwicklung im Digitalgeschäft beruhe, relativiere sich das auf den ersten Blick gute Abschneiden. Angesichts der großen ökonomischen Herausforderungen erscheine der Ausblick insbesondere auf der Ertragsseite ambitioniert./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 15:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 15:42 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS401

SOFTWARE AG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de