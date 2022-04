FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 78 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer habe mit einem guten Jahresstart die erwartungen übertroffen, den Ausblick aber wegen der Unsicherheiten durch den Ukrainekrieg und mögliche weitere Corona-Lockdown-Maßnahmen in China nur bestätigt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Stuttgarter sollten von einer anhaltend guten Nachfrage profitieren. Beim Kapitalmarkttag am 19. Mai sei zudem eine Aktualisierung der Mittelfristziele für Mercedes-Benz Cars möglich./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 15:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 15:47 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

