Die Besatzung der SpaceX-Mission "Crew 4" ist zur Raumstation ISS aufgebrochen. Mit an Bord: Nasa-Astronautin Jessica Watkins. Sie wird die erste Schwarze Frau sein, die mehrere Monate auf der Raumstation forscht.Jessica Watkins setzt gleich bei ihrem ersten Flug ins All einen Meilenstein: Als Teil der SpaceX-Mission "Crew 4" wird sie rund sechs Monate auf der ISS verbringen. Damit ist sie die erste Schwarze Frau, die Teil einer Langzeitmission auf der Raumstation ist. Gegenüber der New York Times hatte Watkins erklärt, dass sie damit auch ein Vorbild sein will: "Vor allem junge Mädchen of color ...

