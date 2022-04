Apple hat sein im letzten Jahr angekündigtes Self-Repair-Program offiziell gestartet. Kund:innen in den USA können ab sofort ihr defektes iPhone 12, 13 oder SE selbst reparieren. Knapp ein halbes Jahr nach der Ankündigung im November 2021 geht Apples Selbstreparaturprogramm offiziell für erste Geräte an den Start. Laut Hersteller wird das Self-Repair-Program zunächst in den USA angeboten, soll aber noch im Laufe dieses Jahres auch in Europa starten. Self-Repair-Program von Apple: Zuerst für iPhone 12, 13 und SE Wie Apple ankündigt, stellt das Unternehmen Ersatzteile für ...

