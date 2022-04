Viele Goldlagerstätten im Land: Haranga Resources kann Orientierungsbohrungen auf Issia erfolgreich abschliessen

Anzeige / Werbung Überall auf der Welt gelten Shear-Zonen als goldreich, so auch in der Elfenbeinküste. Haranga's Issia-Projekt befindet sich südlich von Tietto's Abujar Goldprojekt (3,35 Mio. Unzen), das 2022 mit Produktion starten will.

Auf seinem Issia-Goldprojekt in der Elfenbeinküste hat Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) ein erstes Bohrprogramm erfolgreich abgeschlossen. Es war seit November 2021 durchgeführt worden und umfasste 52 Bohrungen mit einem Gesamtumfang von 2.000 Meter. Es war die erste Bohrkampagne, die jemals auf dem Issia-Goldprojekt begonnen worden war und mit nur 52 Luftkern-Bohrungen, den sogenannten AC-Bohrungen, fiel sie auch nicht sehr umfangreich aus. Das war auch gar nicht beabsichtigt, denn das Programm dient den Geologen dazu, sich einen ersten Eindruck über die wichtigsten Zonen des Projekts zu verschaffen.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Haranga Resources und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/haranga oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier

Das Ziel war daher mit eher stichprobenartig angesetzten Bohrungen eine technisch solide Grundlage zu schaffen, um auf dieser anschließend die systematische Weiterentwicklung des Projekts vorantreiben zu können. Gebohrt wurde schwerpunktmäßig in der Noukpoudou-Scherzone und zwar an Forstwegen und anderen gut zugänglichen Gebieten. Haranga Resources bringt die ersten Bohrungen auf Issia nieder und will grundlegende Beziehungen identifizieren Die Bohrungen lagen alle in der Nähe von Zonen, denen historische Bodenuntersuchungen und geochemische Analysen anormal hohe Goldanteile im Boden bescheinigt hatten. Dabei ging es den Geologen von Haranga Resources auch darum, die Frage zu klären, ob die AC-Bohrungen für das Projektgebiet eine geeignete Explorationsmethode darstellen. Überprüft werden sollte ferner auch die Tiefe der Verwitterung im Boden und es ging darum, das Regolithprofil zu erfassen. Ein weiteres wichtiges Ziel der angesetzten Bohrungen war es, zu verstehen, in welcher Beziehung die historischen Bodenproben zu den darunter liegenden Lithologien stehen. Ein erster Eindruck, der systematisch erweitert wird Bestätigt haben die Bohrungen, dass eine lateritische Oberflächenbedeckung das Projekt überdeckt. Sie weist eine Tiefe von etwa zehn Meter auf. Ihr folgt ein verwittertes Saprolitprofil, das sich bis zu einer Tiefe von etwa 40 Metern erstreckt. Die Mineralisierung beschränkte sich auf einige sichtbare Sulfide, wobei allerdings keine anomalen Goldgehalte erkannt wurden. Aktuell läuft die Auswertung der Bohrungen. Dabei gilt es, die geochemische Methodik zu überprüfen und ihre Ergebnisse in Beziehung zu den bereits bekannten Fakten zur Geologie des Issia-Goldprojekts zu setzen. Diese Arbeiten stellen eine wichtige Grundlage für die laufenden Explorationsarbeiten aber auch für die zukünftig geplanten Bohrprogramme dar.



Die vorgesehene Goldproduktion beim Nachbarn Tietto Minerals (Abujar)

soll im Tagebau erfolgen

Ein Schwerpunkt zukünftiger Aktivitäten wird auf der Abujar Scherungszone liegen In der Scherungszone Abujar im nordwestlichen Teil der Saraya hat Haranga Resources weitere Bodenproben genommen. Sie schlossen Lücken im bisherigen Raster und betreffen eine Zone, in der historische Untersuchungen anomal hohe Goldwerte erkannt hatten. Dieser Teil des Projektgebiets wurde weder von Haranga noch von den Vorbesitzern bislang mit Bohrungen exploriert. Vorrang bei der Exploration von Issia soll jedoch jener Teil des Projekts haben, der auf der Abujar Scherungszone liegt. Auf ihr konnte das Abujar-Goldprojekt identifiziert werden, das inzwischen eine Ressource mit 3,35 Millionen Unzen Gold aufweist. Einen solche Erfolg würde Haranga Resources auf den eigenen Claims gerne wiederholen, weshalb gerade hier in Zukunft ein Schwerpunkt der geplanten Bohrungen zu erwarten ist. Damit kommt die Exploration nicht nur auf dem Saraya-Uranprojekt im Senegal, sondern auch die Goldexploration auf dem Issia-Goldprojekt in der Elfenbeinküste voran und die investierten Anleger können sich in den kommenden Monaten auf eine Reihe von interessanten Nachrichten freuen.



Risikohinweis Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Haranga Resources Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Haranga Resources Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: XD0002747026,AU0000187247,189388994

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )