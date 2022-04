Der EUR/USD hat am Dienstag fast 100 Punkte verloren und tendiert am frühen Mittwoch weiter nach unten. Nach Ansicht der Ökonomen der ING könnte sich das Paar der Marke 1,05 nähern. 1,05 ist in Reichweite "Die eklatante Unfähigkeit des Euro, sich auf die aggressiven Kommentare der Mitglieder der Europäischen Zentralbank zu erholen (was nicht überrascht, ...

