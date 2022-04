DJ Aktien Schweiz schließen fester - Credit Suisse schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Mittwoch von der rasanten dienstäglichen Abwährtsfahrt erholt. Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung, hinzu komme die eine oder andere positive Überraschung von der Bilanzsaison. Doch die Gründe für die Vorsicht seien nicht verschwunden. So spitzt sich der Gas-Konflikt zwischen Russland und seinen europäischen Abnehmerländern weiter zu. Nachdem am Mittwoch das Gas für Polen und Bulgarien abgedreht wurde, warnte Russland nun vor ähnlichen Maßnahmen gegen andere Staaten.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 12.051 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,83 (zuvor: 48,37) Millionen Aktien.

Die Credit-Suisse-Aktie verlor nach Erstquartalsergebnissen 2,6 Prozent. Die Zahlen bereiteten Sorge, sagten die Jefferies-Analysten. Credit Suisse hatte bereits vorab einen Nettoverlust in Aussicht gestellt, gleichwohl stelle der Quartalsausweis eine weitere negative Überraschung dar. Dies gelte auch unter Ausklammerung der Einmalbelastungen wie Rückstellungen für Rechstreitigkeiten sowie Russland-bezogener Auswirkungen. Dagegen bauten UBS die Gewinne vom Vortag noch aus und stiegen um weitere 2,7 Prozent.

Mit Aufschlägen von 7,9 Prozent reagierten Clariant auf die Veröffentlichung der Ergebnisse der Bilanzuntersuchung. Das Unternehmen musste aufgrund der Ergebnisse seine Jahresabschlüsse anpassen. Demzufolge wird die EBITDA-Marge 2020 im fortgeführten Geschäft 15,5 Prozent betragen anstatt 15 Prozent. Die EBITDA-Marge für 2021 liege bei 16,2 Prozent. Jefferies sprach von minimalen Änderungen, stellte allerdings positiv heraus, dass die Untersuchung das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen stärken sollte.

Die drei Schwergewichte gehörten zu den gesuchten Aktien. Nestle gewannen 1,2 Prozent, Novartis 0,7 Prozent und Roche 2,2 Prozent. Diese Titel gelten als defensiv. Dagegen waren die Konjunkturzykliker nicht gesucht. So fielen ABB um 0,2 Prozent und Holcim um 1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 11:37 ET (15:37 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.