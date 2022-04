DJ Hellofresh bekräftigt Prognose Gj trotz 1Q-Gewinnrückgang

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hellofresh sieht sich trotz deutlichem Gewinnrückgang im ersten Quartal auf Kurs für die Prognose im Gesamtjahr.

Wie der DAX-Konzern weiter mitteilte, ging im Auftaktquartal der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 99,3 Millionen Euro zurück von rund 159,2 Millionen. Der Umsatz stieg auf 1,915 Milliarden Euro um, währungsbereinigt ein Plus von 26,4 Prozent.

Im Gesamtjahr peilt der Berliner Kochboxenversender 2022 weiter ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 Millionen und 580 Millionen Euro an. Der Umsatz soll weiter im Vorjahresvergleich währungsbereinigt zwischen 20 bis 26 Prozent wachsen (2021: Umsatzplus 61,5 Prozent).

Die Zahlen waren nach Aussage von Hellofresh besser als die "aktuelle Markterwartung", die sich den veröffentlichten Analystenschätzungen zufolge auf 1,841 Milliarden Euro beim Umsatz und auf 67,9 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA belaufe. Sie waren auch besser als eine von S&P Global Intelligence zusammengetragenen Konsensschätzung.

Bei Hellofresh stand die Bestätigung oder Revision der Prognose für das Gesamtjahr im Fokus für die Quartalsergebnisse, die der Konzern am Donnerstagmorgen veröffentlichen wollte. Die Prognose wurde bereits im Dezember als erste Indikation ausgegeben und Anfang März bestätigt. Seitdem ist der Russland-Ukraine-Krieg hinzugekommen, Input- und Logistikkosten sind gestiegen, Lieferkettenprobleme haben sich verschärft.

Offen ist weiter, ob Hellofresh angesichts des veränderten Marktumfelds 2022 die geplanten hohen Investitionen in langfristiges Wachstum, Technologie, neue Länder und Marken komplett umsetzt, die den Konzern für die Ziele 2025 präparieren sollen. Im Dezember war die Ansage, dass die Investitionen in den Ausbau des Geschäfts 2022 verdoppelt werden sollen verglichen mit 2021. Sie sollten sich CFO Christian Gaertner zufolge auf 450 bis 550 Millionen Euro belaufen. Davon sollen mehr als 200 Millionen Euro in Automatisierung gehen sowie in den Ausbau der Kapazitäten in den USA und die Ausweitung der Produktion in Deutschland, Frankreich, Australien, Skandinavien und Kanada. Hellofresh ist derzeit in 16 Ländern mit 6 Marken aktiv.

