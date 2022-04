Die Bullen schwingen heute bei Mastercard eindeutig das Zepter. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund sechs Prozent. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Kursverlauf von Mastercard der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Mastercard-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Der Hochpunkt liegt bei 375,22 USD. Die Spannung bei Mastercard ist also kaum zu überbieten. ...

