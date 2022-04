Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 10 Prozent auf 103,8 Mio. Euro gesteigert und dabei das Nettoergebnis auf 154 Mio. Euro mehr als verdoppelt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der cash-getrieben FFO auf 58,4 Mio. Euro (GJ 2021: 50,4 Mio. Euro) zugelegt. Dies entspreche einem FFO je Aktie von 2,11 Euro. Das Management werde daher der Hauptversammlung eine Dividende von 0,85 Euro je Aktie vorschlagen, so SRC. In der Bilanz habe die Eigenkapitalquote auf 47,4 Prozent (31.12.2021: 43,0 Prozent) zugelegt. Dagegen sei der LTV nach Aussage der Analysten auf 44,2 Prozent (31.12.2021: 50,3 Prozent) gefallen. Das Portfolio habe zum Jahresende aus 112 Einheiten mit einem Marktwert von nahezu 1,5 Mrd. Euro bestanden. Für die kommenden Jahre stehe dem Unternehmen eine sehr gute Entwicklungspipeline aus Logistikobjekten in attraktiven Lagen zur Verfügung. Die derzeit gesicherte Pipeline habe laut SRC ein Gesamtinvestitionsvolumen von 220 Mio. Euro, welche weitere jährliche Nettomieteinnahmen von über 14 Mio. Euro generieren solle. Für das Jahr 2022 erwarte das Unternehmen einen Umsatz im Bereich von 103 bis 109 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBT in einer Range von 67 bis 71 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 51,00 Euro und erneuern das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2022, 18:30 Uhr)



