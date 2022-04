The following instruments on Xetra do have their last trading day on 27.04.2022.

Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2022

.

ISIN Name

DE000A3MQDG4 BIOTEST AG ST ANGEDIENT.

