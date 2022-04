Die Sektkorken knallen heute bei Microsoft. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund sechs Prozent aus. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Microsoft-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Microsoft der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Microsoft-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Dieser Wendepunkt liegt bei 270,00 USD. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...