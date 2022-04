Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -VirtualPay ist der neueste PSP in der Reihe der Lösungen von Praxis Tech, die Online-Geschäftspartnern zusätzliche Vorteile bieten, indem sie ihre genehmigten Transaktionen steigern und die Einzahlungen für Websites im Bereich der Online-Zahlungen erhöhen.Ganz gleich, ob Sie ein Online-Unternehmen sind, das ein neues Unternehmen gründen oder ein bestehendes aufwerten möchte, die Kooperation zwischen VirtualPay und Praxis Tech wird Ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um global zu expandieren und VirtualPay zu nutzen, um mit Leichtigkeit eine größere Marktchance zu ergreifen.VirtualPay ist ein etablierter Zahlungsdienstleister, der mehrere Zahlungslösungen mit Acquiring-Banken auf globaler Ebene anbietet. Sie haben es geschafft, sich ihren Weg durch einige schwierige Märkte wie GCC, SEA, LATAM und Afrika zu bahnen.Praxis Tech setzt seinen Weg fort, indem es sein PSP-Netzwerk weiter ausbaut, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Aktivitäten auf neue, aufstrebende Märkte auszuweiten. Praxis Tech ist eine Plattform für die Zahlungsverwaltung, die PCI Level 1-konforme intelligente Kassenlösungen, eine anpassbare Checkout-Seite und eine einzige Verwaltungsschnittstelle bietet, die jedem Online-Unternehmen den Zugang zu Hunderten von Zahlungsdienstleistern (PSP) und alternativen Zahlungsarten (APM) ermöglicht. Das anwenderfreundliche API von Praxis ermöglicht eine kohärente Integration mit neuen PSPs wie VirtualPay.Joshua Garth Slatem, Head of Payment Optimization bei Praxis, kommentiert: "Wir sind stolz, den Beitritt von VirtualPay zu Praxis Tech bekannt zu geben. Die Zusammenarbeit mit VirtualPay gibt unseren Händlern die Möglichkeit, ihre Position in spannenden Märkten zu stärken und neue Märkte problemlos zu erschließen, was für uns bei Praxis oberste Priorität hat. Händler, die auf die Schwellenländer abzielen, können von unserer neuen Partnerschaft profitieren, indem sie ihre Transaktionen mühelos über VirtualPay abwickeln."Der CEO von VirtualPay, David Morema, fügte hinzu: "Wir bei Virtual Pay freuen uns über die Partnerschaft mit Praxis, um unsere einfachen, nahtlosen und sicheren Dienstleistungen anzubieten. Wir bieten Endpunkt-Finanzdienstleistungen für eine Vielzahl von Händlern, die das System von Praxis nutzen, um ihre Dienstleistungen auf der ganzen Welt anzubieten. Virtual Pay hat ein zuverlässiges Netzwerk von Zahlungskanälen aufgebaut, in dem sowohl die traditionellen Kartendienste als auch die innovativen Mobilgeräte und alternativen Zahlungsarten angeboten werden."Um mehr über Praxis zu erfahren, klicken Sie hier. (https://praxis.tech/)Um mehr über VirtualPay zu erfahren, klicken Sie hier (https://virtual-pay.io/company/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1501755/Praxis_Logo.jpgPressekontakt:Mane Grigoryan,Content & Communications-Tean bei Praxis,+357 25 312086,hello@praxis.techOriginal-Content von: Praxis Tech Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084845/100888432