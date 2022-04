Angesichts massiver Korrekturen in den letzten Tagen und Wochen war ein Kursplus von 1,2 Prozent bei der Aktie von Plug Power am Dienstag erst einmal nur ein schwacher Trost für die leidgeplagten Anleger. Allerdings kommen derartige Zugewinne in einer Zeit zustande, die herausfordernder kaum sein könnte.Aufgrund von Zinssorgen und anderen Problemchen an den Börsen ging es am Dienstag wieder reihenweise mit den Kursen bergan. Auch der Wasserstoffsektor blieb davon nicht verschont und von Kauflaune war kaum etwas zu spüren. Umso bemerkenswerter ist es, dass Plug ...

